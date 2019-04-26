"Уйти по-английски": Великобритания ежемесячно теряет два млрд фунтов стерлингов

Крупные корпорации и банки перевозят свой бизнес в Европу, вместе с персоналом

Мигрантам указывают на дверь, а крупные корпорации забирают работников и переезжают в другие страны. Великобритания ежемесячно теряет 2 млрд фунтов стерлингов. Это больше годового бюджета украинской столицы. А все из-за решения Лондона выйти из Евросоюза. Хотя пока неизвестно, когда именно это произойдет и при каких условиях. Собственный корреспондент "Сегодня" Юрий Гула пообщался с британскими экономистами и юристами и узнал, чего Объединенному Королевству ждать дальше. Смотрите последний сюжет из цикла" Уйти по-английски".

Каждый вечер ровно в 17:00 британцы собираются на традиционное чаепитие. Так было три века подряд. Но после референдума о выходе Королевства из ЕС, вместо того, чтобы пить чай граждане почти ежедневно выходят на вечерней протест у Вестминстерского дворца.

"Мы хотим остаться в ЕС. Хотим в дальнейшем общаться с нашими соседями, сохранить мир в Северной Ирландии. Мы хотим свободно путешествовать, работать и жить", – говорит протестующая Шила Роулинг.



Однако результатов референдума отменить нельзя. А последствия будущего развода с Европой уже сейчас ощущают на себе граждане.

"Самая большая проблема – раскол в обществе. Вражда между людьми, расколы в семьях, расколы между друзьями. Выросли цены, упал фунт, гораздо дороже стал отпуск. Почувствовалось это, конечно, финансово", – рассказывает жительница Лондона Светлана Ярмольчук.



Бетонные стены толщиной два с половиной метра, сверхсовременная сигнализация – проникнуть в центральный банк Англии невозможно. И именно отсюда осуществляется контроль за всей денежной политикой Королевства. Здешние финансисты подсчитали, со дня проведения референдума, на котором граждане проголосовали за выход из ЕС, британская экономика ежемесячно теряет более 2 миллиардов фунтов стерлингов. Падение продолжится и коснется почти всех отраслей, рассказывает доктор Арно Ханцще. Он занимается долгосрочными экономическими прогнозами.

"Мы смоделировали различные сценарии выхода Британии из ЕС. И все они показали падение экономики. Сравнивали с тем, если страна останется в Евросоюзе. Поэтому в нынешних условиях рост ВВП составит 5 или 6 процентов. Если мы выйдем из ЕС – не более четырех в год. А это многомиллиардные потери", – доктор экономических наук Арно Ханцще.

Крупные корпорации и банки, предусмотрев это, перевозят свой бизнес в Европу, вместе с персоналом. И хотя рабочих рук Королевству уже сейчас не хватает, власти продолжают жестко контролировать мигрантов. Высылают из страны даже за вождение в нетрезвом состоянии.

"Несмотря на обещания Терезы Мэй, мы видим, что количество решений о депортации даже тех же граждан Евросоюза увеличилась. Даже небольшие правонарушения приводят к депортации – вождение без страховки, вождение в состоянии алкогольного опьянения... Все граждане, которые получают приговор более 24 месяцев – автоматически получают решение о депортации", – иммиграционный юрист Надежда Пилипчук.

Останется ли Великобритания в составе 27 стран-членов Евросоюза или уйдет по-английски, и один из этих флагов придется снять – станет известно 31 октября. Это пока окончательная дата выхода из ЕС. Именно в этот день отмечают Хеллловин. И здесь даже шутят: дух когда-то Большой Британии уже летает над Брюсселем.

Напомним, из-за Brexit в Британии уже есть недостаток профессий.

Ранее мы рассказывали, как Brexit повлиял на стоимость продуктов. В Британии с полок сметают спички и даже мороженую картошку.

Также смотрите сюжет о том, что из-за Brexit некоторые медпрепараты исчезают с полок британских аптек. 80 лекарств уже в списке дефицитных, потому что их импортируют из-за рубежа.

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