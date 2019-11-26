Зеленский в Эстонии, антирекорд доллара, тарифы на газ: итоги дня

Общество

8 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонию. На совместном брифинге президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина является жертвой российской агрессии на Донбассе.

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Перераспределит 171,1 млн грн Кабинет министров завтра на зарплату учителям и дополнительно направит 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплату врачам. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Национальный банк с 20 декабря вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 грн и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 грн, монеты в 10 грн появятся с середины 2020 года.

/ Фото: НБУ

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Детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них семь сотрудников органов таможенного контроля.

Экономика

Укрепил на 7 копеек до 23,98 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 27 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 26 ноября. Курс доллара впервые с января 2016 года преодолел психологическую отметку в 24 гривни. Последний раз доллар стоил дешевле 15 января 2016 года – 23,95 гривни за доллар. За неделю – с 20 по 27 ноября – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 16 копеек.

Правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) на 7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

С дефицитом в размере 30,278 млрд грн выполнен госбюджет за январь-октябрь, что в 5 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года. Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 643 млн грн против профицита годом ранее.

В тренде Гривня стала еще сильнее: с чем связано рекордное падение доллара

Российский газ в случае продолжение после 1 января 2020 транзита через территорию Украины при отсутствии нового контракта будет закачиваться в украинские подземные хранилища до момента его документального оформления. Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Повысили на 10-40 копеек за литр ряд сетей АЗС цены на сжиженный газ. Средняя розничная цена сжиженного газа на 26 ноября составляет 11,9 гривни за литр.

НКРЭКУ утвердила новые тарифы для "Киевводоканала". Тариф на централизованное водоснабжение для потребителей составит 9,86 грн за куб. м, что на 9,43% выше действующего тарифа. Тариф на водоотвод – 7,49 грн за куб. м, что на 6% ниже действующего тарифа.

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Министерскую встречу по газоснабжению ЕС – РФ – Украина предложено провести в начале декабря, сообщили в Европейской комиссии.

Первые платные дороги в Украине могут появиться через три-четыре года, заявил новый председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Мир

В Польше задержаны трое бывших членов правления компании EuRoPol GAZ, которых обвиняют в заключении невыгодных контрактов на поставку российского газа и "астрономических убытках" компании. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди признал ошибкой свое предположение о вмешательстве Украины в выборы президента США в 2016 году. При этом он заявил, что именно Россия, а не Украина, хотела взломать серверы демократов в 2016 году.

Корпорация Facebook представила приложение Viewpoints, которое будет вознаграждать пользователей за участие в опросах, исследованиях и при прохождении заданий. Компания собирается использовать обратную связь с пользователями, чтобы улучшить свои продукты, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal и Oculus.

В Европе и Украине закончились IP-адреса популярного формата IPv4, сообщает европейский интернет-регистратор RIPE NCC. Это не окажет большого влияния на рынок, так как в Европе уже начал использоваться протокол нового поколения IPv6, который позже распространится и по всему миру.

Заработала 1 миллиард долларов мобильная версия многопользовательской онлайн-платформы Roblox с момента выхода на Android и IOS, с 2016 года. За этот же период времени Roblox скачали 290 млн раз в App Store и Google Play.

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