Зеленский в Литве, курс доллара на минимуме: итоги дня

"Нафтогаз" победил в апелляционном суде, в Украине образовалась миллиардная задолженность по больничным

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Общество

12 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Литве. На встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой он сказал: "Мы ожидаем, что объемы нашей двусторонней торговли товарами и услугами превысят показатели прошлого, рекордного года, и достигнут почти 1,5 млрд долларов".

Видео: president.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил об объявлении тендера на строительство Запорожского моста, "символа коррупции", который не могли построить 15 лет. Начать строительство планируют в 2020 году.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2083-д, призванный урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

Составляет не менее 1 млрд грн задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности. Об этом сказала уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова. Стабилизационные средства Фонда соцстрахования на этот год закончились. Денисова призвала председателя правления Фонда социального страхования и Министра социальной политики немедленно внести изменения в бюджет Фонда.

850 тыс. евро выделит Германия в 2020 году на гуманитарные проекты благотворительной организации ADRA в Украине. Помощью смогут воспользоваться люди на востоке Украины, которые особенно пострадали от конфликта. С 2016-го по 2019 год работа ADRA уже была профинансирована из Германии на 4,6 млн евро.

Экономика

Оставил без изменений на уровне 23,98 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 28 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 ноября. Курс доллара остается на самой низкой отметке с января 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 24 гривен 15 января 2016 года – 23,95 гривни за доллар.

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В случае неподписания нового контракта на транзит между Украиной и РФ стоимость газа может возрасти до 12,9 грн за кубометр. Однако правительство предложит населению "страховую" цену в размере 8 грн.

12,3 млрд грн убытка принесло Нацбанку укрепление курса гривни к иностранным валютам за первые 9 месяцев текущего года. С начала 2019 года укрепление гривни составило 13%.

Апелляционный суд отклонил апелляцию "Газпрома" на промежуточное решение Стокгольмского арбитража от 31 мая 2017 года. Тогда трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены с учетом рыночных условий с апреля 2014 года. Он обязал изменить положение контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о принципе "бери или плати", отменил запрет на реэкспорт Украиной газа.

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству наступит 13 декабря, сказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В тренде Запрет Кремля на полеты в Грузию: украинский дипломат оценил ущерб для грузин

Хозяйственный суд Киева обязал застройщика снести четыре верхних этажа скандального 12-этажного здания на улице Нижний Вал, на столичном Подоле. Это решение суда первой инстанции.

"Нафтогаз Украины" принял ряд решений, необходимых для отделения от компании деятельности по транспортировке природного газа. В частности, он утвердил рыночную стоимость используемых при транспортировке природного газа активов, которые в рамках анбандлинга передаются компании "Оператор газотранспортной системы Украины", на уровне 3,209 млрд грн.

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В 2019 году Украина поднялась на 55 позиций в рейтинге привлекательности развивающихся стран с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику и заняла восьмое место. Об этом говорится в ежегодном отчете Climatescope 2019, подготовленном агентством Bloomberg New Energy Finance.

"Укрзализныця" планирует приобрести новых тепловозов на сумму 1,8 млрд грн. Об этом говорится в проекте финансового плана УЗ на 2020 год. Отмечается, что покупать локомотивы в компании намерены за кредитные средства.

Мир

Возросло до 30 человек число жертв землетрясения в Албании. По разным данным пропали без вести от 10 до 25 человек. Ранения получили порядка 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отказать России в допуске на международные соревнования в ближайшие четыре года, а также запретить проводить международные турниры на территории России. Эти рекомендации 9 декабря рассмотрит исполком WADA и примет решение о санкциях.

Федеральное агентство гражданской авиации США объявило, что оно будет единственной структурой, имеющей право выдавать сертификаты летной годности на самолеты Boeing 737 MAX. Ранее агентство проводило эту работу совместно с компанией-производителем.

Городской совет Нью-Йорка проголосовал за запрет всех ароматизированных электронных сигарет и жидких ароматизаторов, кроме табачных. Мэр города заявил, что поддерживает запрет и подпишет решение или даст ему вступить в силу автоматически.

В столице Бельгии хотят установить запрет на потребление алкоголя в пешеходных зонах в центре города – с 1 февраля 2020 по 1 августа 2020 года. После этого будет проведена оценка эффективности этой меры и решено, продолжать запрет или нет.

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