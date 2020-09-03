Суд удовлетворил иск Суркисов против ПриватБанка – Минфин готовит аппеляцию

Печерский районный суд Киева под председательством судьи Сергея Вовка 2 сентября принял решение о принудительном взыскании с государственного ПриватБанка почти 10 млрд гривен (350 млн долларов) в пользу компаний, связанных с братьями Суркисами. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

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Минфин считает такое решение суда незаконным и намерен подавать аппеляцию.

"Министерство финансов не согласно с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на провозглашенную сегодня решение", – говорится в сообщении министерства.

В свою очередь, министр юстиции Денис Малюська назвал вчерашнее решение суда по ПриватБанку "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

"Суд удовлетворил заявление "британских компаний" (аффилированных с братьями Суркисами) и в качестве обеспечения иска и БЕЗ рассмотрения дела по существу постановил взыскать с ПриватБанка около 9 миллиардов гривен... Мы обязательно обжалуем решение в апелляционной инстанции", – написал он.

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Отреагировал на решение суда и премьер Денис Шмыгаль, заявив, что правительство не соглашается с соответствующим постановлением суда и обжалует его в апелляционном суде.

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"Хотим отметить, решение суда не касается вопроса национализации ПриватБанка. ПриватБанк является государственным банком и неотъемлемой частью стабильной и прозрачной банковской системы", – подчеркнул он.

Напомним, в декабре 2019 года Шестой апелляционный суд по ходатайству государственного ПриватБанка приостановил рассмотрение жалобы на решение суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка до того момента пока Верховный суд не рассмотрит дело по иску семьи Суркисов.

Ранее семья Суркисов добилась в судах низших инстанций отмены решений Нацбанка о признании их связанными с ПриватБанком лицами. Также Суркисы в этих судах оспорили решение о признании недействительными договоров обмена их средств на сумму 1 млрд грн на акции ПриватБанка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

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