19 лет земельной реформы: как принимали закон о рынке земли в Украине

В ночь на вторник, 31 марта, в Украине произошло без преувеличения историческое событие. Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект № 2178-10 предусматривает запуск рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года, а, соответственно, и снятие моратория на продажу сельхозучастков.

Впервые мораторий на продажу сельхозземли был принят 18 января 2001 года, когда Рада проголосовала за закон № 2242-III, и продлевался, в общей сложности, десять раз. Последний раз – 20 декабря 2019 года, когда за продление моратория проголосовал 231 депутат при минимально необходимых 226 голосах.

История вопроса

Пожалуй, в новейшей истории Украины самая болезненная реформа – земельная. Земельному вопросу в Украине немногим меньше, чем украинской Независимости: власти не могут его решить с 1991 года. В отсутствие какого бы то ни было земельного законодательства в стране, мораторий 2001-го был введен для того, чтобы создать в Украине инфраструктуру рынка земли и обеспечить нормативное урегулирование земельных отношений.

Согласно закону № 2242-III, до принятия Земельного кодекса собственники паев не могли продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако имели право передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд. Предполагалось, что мораторий будет действовать до 2005 года. Но, как известно, нет на свете ничего более постоянного, чем временное, в результате действие моратория продлевали в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах.

Между тем, отмена моратория являлась одним из требований ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда (МВФ), и была прописана в коалиционном соглашении. В частности, как особенно подчеркивал Рон ван Руден, глава миссии МВФ, которая работала в Украине в сентябре 2019 года, запрет на продажу "мешает полноценному развитию сельхозсектора и использованию земли под залог для кредитов".

Причины, по которым продлевался мораторий – недоделанный электронный земельный кадастр, который официально заработал еще в январе 2013-го, но в ноябре 2015 года был заполнен всего на 11%. (Для завершения инвентаризации земель необходимо было порядка 2,5 млрд грн). Среди других проблем называлось отсутствие в стране Земельного банка и Аграрной биржи. Кроме того, разработку самого законопроекта "Об обороте земель" последовательно "отфутболивали" друг другу профильный комитет Верховной Рады, Кабинет министров, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерство аграрной политики и продовольствия.

Наконец, 13 ноября 2019, когда Верховная Рада, наконец-то, приняла в первом чтении закон о земельной реформе– законопроект №2178-10 про оборот земель сельскохозяйственного назначения. За законопроект проголосовали 240 народных депутатов.

Изначально планировалось, что закон примут во втором чтении до начала 2020 года, однако из-за большого количества правок (4018) депутаты не успели заняться документом. Последний "раунд" рассмотрения законопроекта во втором чтении длился с 6 февраля.

В тренде 19 лет земельной реформы: как принимали закон о рынке земли в Украине

Любопытно, что против земельного закона выступили сами фермеры. 11 ноября акция протеста фермеров прошла по всей стране, ав день принятия закона (13 ноября) протесты ожидаемо переместились под здание Рады. Протестующие даже принесли под стены парламента свинью в гробу, причем настоящую.

Фото: Bogdan Aminov/Facebook

"Принятие этих законов оставит без работы 3,5 млн фермеров, которые арендуют землю у пайщиков и платят в год за аренду по 200 долларов с гектара, как в Европе", – заявила во время акций протеста председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар.

По словам Паламар, фермеры не выдержат конкуренции со стороны зарубежных корпораций, которые либо выкупят землю у пайщиков, либо станут платить им больше за аренду. Но фермеры еще и вкладывают в инфраструктуру, строят мини-заводики, цехи по переработке продукции, объекты соцкультбыта (магазины, парикмахерские и т. д.), обеспечивая селян работой и сервисом. Всего этого, по мнению фермеров, не будет, если придут иностранцы.

Между тем, в законе № 2178-10 четко прописано, что доступ к рынку земли запрещается для таких категорий:

иностранцы и иностранные компании;

компании в собственности граждан страны-агрессора;

компании под санкциями;

компании в собственности иностранных государств, офшоров, или же те, бенефициара которых невозможно установить;

юрлица, зарегистрированные в странах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов.

Впрочем, по первому пункту планируется референдум. Еще в ноябре 2019-го президент Украины Владимир Владимир Зеленский подчеркнул в своем видеобращении, что "компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме".

Отметим также, что на данный момент закон о рынке земли заблокирован – не может быть подписан ни спикером ВР, ни президентом – ведь уже на следующий после его принятия в парламенте были зарегистрированы два проекта постановлений об отмене результатов голосования.

Подробнее о том, кто получит доступ к рынку земли, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Рынок земли открывается: что приняла Рада и кто сможет покупать участки".

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