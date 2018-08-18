"Нечего туда ездить": отмена поездов в Россию в цитатах

Одной из ТОП-тем уходящей недели стала озвученная главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном инициатива отменить как минимум железнодорожное, а то и автобусное сообщение с Россией в ответ на провокации РФ в Азовском море. Какие аргументы для такого серьезного шага привел министр, что ответили в России и как последствия отмены поездов в РФ оценивают эксперты – в дайджесте "Сегодня".

Омелян уже неоднократно выступал за отмену ж/д сообщения с Россией. Как объяснял министр, в вопросе железнодорожного сообщения с Россией есть две составляющие – грузовая и пассажирская. По его словам, также будет "вестись разговор" и с автобусными перевозчиками.

"Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев – Москва и несколько украинских, следующих в Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера", – рассказывал ранее Омелян.

А 16 августа министр сообщил о том, что был подписан некий "исторический документ" относительно железнодорожного сообщения с Россией. Что это за документ, Омелян, впрочем, не уточнил.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", – сообщил глава Мининфраструктуры.

Министр объяснил, что масштабное ограничение транспортного сообщения с РФ станет частью комплекса мер в ответ на действия России в Азовском море.

"Министерство инфраструктуры уже наработало контрмеры, которые предложит в ближайшее время. И я надеюсь, Кабмин их поддержит. … Мы считаем, что в условиях войны о каком-либо сотрудничестве с РФ речи быть не может. Действия Украины должны быть жесткими и адекватными", – сказал Омелян.

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Глава Мининфраструктуры также выразил уверенность в том, что ведомство действует в интересах украинцев.

"Мы обезопасим украинцев, которые все еще на собственный риск ездят в РФ, где есть возможность быть похищенным, попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов РФ. Во-вторых, и это ключевое: если мы воюем, то нечего туда ездить", – считает Омелян.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, в свою очередь, заявил, что в случае, если Украина отменит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, российская сторона примет "ответные меры".

Вместе с тем, от такого решения украинской стороны в российском Минтрансе не ждут никакого эффекта, кроме дискомфорта для путешествующих.

"В первую очередь такого рода меры повлекут невозможность граждан России и Украины пользоваться услугами транспорта. Кроме неудобств и дискомфорта это ничего другого не повлечет", – подчеркнул российский министр.

Идею Омеляна поддержал и первый зампредставителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

"Прекращение ж/д сообщения с оккупантом – правильное решение Мининфраструктуры, также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения", – отметил Гданов.

Вместе с тем, эксперты сомневаются в целесообразности таких инициатив. Политолог Руслан Бортник считает, что вероятность перекрытия пассажирского сообщения между странами высока, и связывает это с приближающимися выборами, однако отмечает, что это пагубно отразится на экономике.

"Запрет только поездов будет выгодным для автобусных и автоперевозчиков. А если запретят и то и другое, то в плюсе будет Беларусь – она получит часть нашего транзита", – считает Бортник.

По оценкам, "Укрзализныця" потеряет от 1,5 до 2,5 млрд грн в год. Транспортные эксперты, в свою очередь, уверены, что запрет никак не уменьшит пассажирооборот.

"Между странами большое количество культурных и семейных связей... Люди пересядут на автобусы в приграничных регионах, другие будут летать из Киева в Москву с пересадкой в Минске", – объяснил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Напомним, украинцы посещают Россию достаточно часто. По данным Госсстата, в 2017 году в РФ съездили более 4 млн украинцев – это 16,5% от общего числа путешествующих за границу. Чаще украинцы посещали только Польшу (10 млн человек).

Из посетивших Россию в 2017 году украинскими поездами воспользовались 774,3 тысячи человек, в обратном же направлении границу пересекли 807 тысяч. Еще 147,1 тысячи украинцев путешествовали на молдавских поездах, а 93 тысячи человек на них и возвращались. Всего между Украиной и Россией курсирует 18 украинских поездов и четыре молдавских.

Отметим, с октября 2015 года Киев ввел запрет на полеты российских авиакомпаний, транзит военных грузов и грузов двойного назначения.

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Россия, в свою очередь, запретила полеты украинских авиакомпаний в города России.