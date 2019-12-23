Пожар под мостом Патона связывают с убийством в Гидропарке

Очевидцы рассказали, что машина вспыхнула после того, как из нее вышел мужчина

Фото: Iryna Ivakhnenko‎, группа "NEW Русанівка" в Facebook

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Автомобиль, который загорелся во время движения под мостом Патона на левом берегу Киева, может быть причастен к стрельбе в столичном Гидропарке, в результате которой был убит мужчина.

"Под мостом вспыхнул "Мерседес". Очевидцы видели, как из этого автомобиля выскочил мужчина, открыл капот и после этого автомобиль загорелся. На месте работает полиция. Возгорание в автомобиле связывают с убийством в Гидропарке", – сообщил источник "Сегодня".

В полиции Киева не смогли опровергнуть или подтвердить данную информацию. Там лишь заявили, что в Днепровском управлении полиции по стрельбе в Гидропарке открыто уголовное производство по статье 115 – "Умышленное убийство". Все силы правоохранителей брошены на то, чтобы установить личность стрелка и задержать его.

Напомним, правоохранители разыскивают мужчину, который устроил стрельбу в Гидропарке 23 декабря. Как стало известно, раненый мужчина – киевлянин. В результате огнестрельного ранения он погиб на месте происшествия.

Сейчас полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. В Киеве проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации.

Ранее на проспекте Курбаса в Киеве (Никольская Борщаговка в Святошинском районе столицы) едва удалось избежать непоправимого, когда мужчина из травматического пистолета обстрелял двоих оппонентов.

Напомним, 17 декабря в Чабанах под Киевом конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями закончился дракой и стрельбой из пистолета .

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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