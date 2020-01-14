Рушились здания, люди рыбачили с крыш: ТОП-5 крупнейших потопов в Киеве

Фото: Константин Гришин

На фоне масштабного прорыва трубы возле крупного ТРЦ Ocean Plaza, где немалую площадь торгово-развлекательного центра, а в нескольких ресторанах, расположенных неподалеку, "вылетели" окна, "Сегодня" решили вспомнить о серьезных потопах, которые случались в столице.

Напомним, что в результате инцидента 13 января пострадали девять человек – они получили ожоги, но, к счастью, обошлось без серьезных травм.

Между тем, это происшествие не стало самым масштабным в истории Киева – город несколько раз переживал гораздо более ощутимые катаклизмы.

Так, грандиозное наводнение киевляне пережили в июне 1839 года. Тот потоп длился два дня: 6 июня весь день шел сильнейший ливень, и на следующий день он усилился еще и ураганным ветром. Бурные воды подмыли грунт и из-за этого обрушилась часть Андреевской горы, раздавив стоящий под ней дом, в котором погибла женщина. Андреевская церковь чудом осталась целой.

Сильно пострадал и Подол — там было затоплено более сотни домов, а мостовые превратились в огромные ямы. На Почтовой площади утонули четыре лошади. На Печерске, у здания военного госпиталя, потоки воды опрокинули 12 деревянных домов, правда, обошлось без жертв. По воспоминаниям Николая Закревского, исследователя истории Киева и очевидца тех событий, власти города сработали плохо. Военные спасали дома и людей только во Дворцовом участке — территория вокруг теперешнего Мариинского парка, где проживала элита города.

В 1907 году резкое потепление в начале апреля привело к тому, что мощные потоки воды затопили Подол и Труханов остров с Предмостной слободкой. Наводнение было настолько масштабным, что затопило не только Киев, но и города ниже по течению Днепра: Кременчуг, Екатеринослав (Днепр), Херсон.

А в 1931 году потоп в Киеве произошел из-за очень снежной зимы и постоянных ливней. Разлив Днепра достиг двенадцати километров в ширину, покрыв водой все левобережные села и поселок на Трухановом острове. Всего из зоны бедствия было эвакуировано около шести тысяч человек. На Подоле с помощью милиции и армии строили баррикады из мешков с песком, но все попытки удержать потоки воды были тщетными — она прибывала поминутно. Уровень затопления на Подоле был настолько сильным, что люди передвигались на лодках или вплавь, а самые смелые ловили руками рыбу с крыш своих домов.

А самым мощным за последние годы ливни паводком столицу накрыло летом 2018 года: потоп был вызван затяжным ливнем с градом, сопровождаемый ураганными порывами ветра. Общественный транспорт исчез с городских улиц. Некоторые остановки были залиты водой, а таксисты просили за поездку в четыре раза больше обычного. Из-за неработающих ливневок затопило подземные переходы. Прохожие шли по ним по пояс в воде, ругая власти за нечищеные ливневки и торговцев, которые никогда не убирают за собой мусор. Люди часами ждали, когда спадет вода, чтобы попасть домой.

Стоит вспомнить также и недавнее "водное" ЧП, когда 2 октября 2019 года в центре города, на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало магистральный водопровод и на месте прорыва образовалась огромная яма, а улицу залило кипятком. В возникшую яму провалилось два автомобиля, пострадали несколько человек.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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