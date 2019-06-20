Тонули лошади и рушились дома: ТОП-3 потопа в Киеве за последние 200 лет
Мы вспомнили стихийные бедствия, когда Киев уходил под воду
В этом году исполняется 180 лет со дня грандиозного стихийного бедствия, переросшее в наводнение, которое пережили жители Киеве в июне 1839 года. Тогда в городе проживало около 40 тысяч жителей, улиц было на порядок меньше, и они были без ливневок.
Киевский потоп 1839 года длился два дня. 6 июня на протяжении всего дня шел сильнейший дождь с громом и молниями, а на следующий день ливень усилился еще и ураганным ветром. Бурные воды подмыли грунт и из-за этого обрушилась часть Андреевской горы, раздавив стоящий под ней дом, в котором погибла проживавшая там женщина. Андреевская церковь чудом осталась целой.
Сильно пострадал Подол — там было затоплено более сотни домов, а мостовые превратились в огромные ямы. На Почтовой площади утонули четыре лошади. На Печерске, у здания военного госпиталя, потоки воды опрокинули 12 деревянных домов, правда, обошлось без жертв. По воспоминаниям Николая Закревского, исследователя истории Киева и очевидца тех событий, власти города сработали плохо. Военные спасали дома и людей только во Дворцовом участке — территория вокруг теперешнего Мариинского парка, где проживала элита города.
1907: подол под водой и бунт студентов
Причиной потопа в 1907 году стало резкое потепление в начале апреля. Из-за этого снег в притоках Днепра начал стремительно таять и огромные потоки воды затопили Подол и Труханов остров с Предмостной слободкой. Наводнение было настолько масштабным, что затопило не только Киев, но и города ниже по течению Днепра: Кременчуг, Екатеринослав (Днепр), Херсон. Тогдашние газеты писали: "Разлив в Киевском районе грандиозный. Почти весь Труханов остров затоплен. Жители спешно перевезены в город и временно размещены в Контрактовом доме".
Большая вода подтопила много зданий в Киеве, была даже угроза обрушения мостов. Но власти решили не закрывать железнодорожное сообщение по мосту, так как опасались, что город останется без провизии. Уже через несколько дней появился указ губернатора о помощи жидкой пищей тем, "кто в результате потопа стал жить впроголодь". Примечательно, что именно этот весенний разлив Днепра был запечатлен в первой киевской кинохронике одного из отцов украинского кинематографа Николая Козловского. А вот Верхний город не затопило. На улице Владимирской бушевала другая стихия — революция. Студенты университета устроили митинг с призывами к свержению царской власти.
1931: люди рыбачили с крыш своих домов
В 1931 году потоп в Киеве произошел из-за очень снежной зимы и постоянных ливней. Изначально синоптики спрогнозировали, что паводок будет в пределах среднестатистических значений. Но резкое повышение температуры до +14 °С, которое началось 19 марта, спровоцировало обильное таяние снега у истоков Днепра и наводнение в окрестностях Киева. По неизвестным причинам метеорологи не успели получить данные об уровне воды Днепра в районе России и Белоруссии, из-за чего не могли передать точную информацию о надвигающейся на Киев беде. В 20-х числах апреля огромные потоки воды ринулись в сторону города, где шли проливные дожди. Но власти неустанно твердили, что все будет в порядке, и лишь 26 апреля (!) были созданы первые комиссии по борьбе с возможным паводком. А вода тем временем уже затопила Рыбальский полуостров, где находилась районная электростанция, подающая ток на Подол и центр города. Уже через пару дней разлив Днепра достиг двенадцати километров в ширину, покрыв водой все левобережные села и поселок на Трухановом острове. Всего из зоны бедствия было эвакуировано около шести тысяч человек.
На Подоле с помощью милиции и армии строили баррикады из мешков с песком, но все попытки удержать потоки воды были тщетными — она прибывала поминутно. Уровень затопления на Подоле был настолько сильным, что люди передвигались на лодках или вплавь, а самые смелые ловили руками рыбу с крыш своих домов! Солдаты пытались спасти земляные дамбы на самых опасных участках Днепра. Например, десант военных несколько дней пытался укрепить дамбу под Русановским мостом (на его месте с 1965 года построен мост Метро), но течение было настолько сильным (25—30 км/час), что военные вынуждены были часами сидеть на ветках деревьев и ждать, когда оно успокоится.
С начала мая вода стала постепенно убывать, но ликвидировать последствия наводнения удалось лишь к лету. Да и официальное признание ЧП произошло лишь 5 мая. Совет народных комиссаров УССР, несмотря на многочисленные жалобы от людей о бездействии киевских властей, выпустил постановление, в котором посчитал, что все действия по ликвидации последствий катастрофы были предприняты вовремя и без нарушений!
Официальных данных о погибших в результате катастрофы тогда не назвали, зато материальные убытки подсчитали. Для ликвидации последствий катастрофы было выделено 10 миллионов рублей, что составляет полмиллиарда гривен в современном перерасчете.
2018: ливневки с мусором
Самые мощные за последние годы ливни накрыли столицу летом прошлого года: 25 июля и 16 августа. Июльский потоп был вызван затяжным ливнем с градом, сопровождаемый ураганными порывами ветра. Общественный транспорт исчез с городских улиц. Некоторые остановки были залиты водой, а таксисты просили за поездку в четыре раза больше обычного! Правда, их услуги мало кого интересовали, ведь город сковали 10-балльные пробки и проехать было невозможно. Из-за неработающих ливневок затопило подземные переходы. Прохожие шли по ним по пояс в воде, ругая власти за нечищеные ливневки и торговцев, которые никогда не убирают за собой мусор. Люди часами ждали, когда спадет вода, чтобы попасть домой.
Киевляне только успели забыть об июльских ливнях с затопленными дорогами, как 16 августа на город вновь обрушилась непогода. На этот раз пострадал самый центр столицы. После кратковременного ночного ливня затопило Крещатик и ряд других центральных улиц. Мощные потоки воды затопили подземный торговый центр "Метроград". В результате чего многие магазины понесли большие убытки. Тогда власти пообещали чистить забитые мусором ливневки. Впрочем, из-за залповых ливней город и дальше продолжает подтапливать.
Как готовится город к ЧП
"Ежегодно мы проводим учения, где просчитываем возможные последствия наводнений, но на моей памяти, с 2004 года в Киеве никаких подтоплений из-за повышения уровня воды в Днепре не было", — заверяет Роман Ткачук, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.
Он также рассказал, что в городе есть резерв из тысячи спасателей, которые в случае ЧП смогут ликвидировать последствия стихии. Их работу мы наблюдали в прошлом году, когда затопило автотоннель возле метро "Дорогожичи" и спасатели откачивали из него воду. Специалисты ежедневно получают информацию об уровне воды с двух метеорологических станций Гидрометцентра на Трухановом острове и в Гидропарке.
"Угроза подтоплений в столице существует весной, когда начинается таяние снега в полях Беларуси и России, но шлюзы Киевской ГЭС регулируют потоки воды", — добавляют в управлении.
Единственной причиной возникновения потопа в современном Киеве может быть серьезная авария на Киевской ГЭС, но такую возможность в ГСЧС отрицают. Там напоминают, что в случае потопа киевлянам необходимо постоянно следить за новостями, собрать в водонепроницаемые пакеты все важные документы. Также необходимо перекрыть газ, отключить электричество, плотно закрыть окна и двери жилья и выпустить домашних животных. А затем ожидать спасателей и помогать старикам, инвалидам и пострадавшим.
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Киеве зафиксировали еще два новых погодных рекорда. Температура в столице бьет столетние значения.
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