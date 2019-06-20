Тонули лошади и рушились дома: ТОП-3 потопа в Киеве за последние 200 лет

Мы вспомнили стихийные бедствия, когда Киев уходил под воду

Вид на старый Подол. Во время потопа 1839 года обвалилась часть Андреевской горы, похоронив под собой обитательницу частного дома. Фото начала ХХ века.

В этом году исполняется 180 лет со дня грандиозного стихийного бедствия, переросшее в наводнение, которое пережили жители Киеве в июне 1839 года. Тогда в городе проживало около 40 тысяч жителей, улиц было на порядок меньше, и они были без ливневок.

Киевский потоп 1839 года длился два дня. 6 июня на протяжении всего дня шел сильнейший дождь с громом и молниями, а на следующий день ливень усилился еще и ураганным ветром. Бурные воды подмыли грунт и из-за этого обрушилась часть Андреевской горы, раздавив стоящий под ней дом, в котором погибла проживавшая там женщина. Андреевская церковь чудом осталась целой.

Сильно пострадал Подол — там было затоплено более сотни домов, а мостовые превратились в огромные ямы. На Почтовой площади утонули четыре лошади. На Печерске, у здания военного госпиталя, потоки воды опрокинули 12 деревянных домов, правда, обошлось без жертв. По воспоминаниям Николая Закревского, исследователя истории Киева и очевидца тех событий, власти города сработали плохо. Военные спасали дома и людей только во Дворцовом участке — территория вокруг теперешнего Мариинского парка, где проживала элита города.

1907: подол под водой и бунт студентов

Причиной потопа в 1907 году стало резкое потепление в начале апреля. Из-за этого снег в притоках Днепра начал стремительно таять и огромные потоки воды затопили Подол и Труханов остров с Предмостной слободкой. Наводнение было настолько масштабным, что затопило не только Киев, но и города ниже по течению Днепра: Кременчуг, Екатеринослав (Днепр), Херсон. Тогдашние газеты писали: "Разлив в Киевском районе грандиозный. Почти весь Труханов остров затоплен. Жители спешно перевезены в город и временно размещены в Контрактовом доме".

Большая вода подтопила много зданий в Киеве, была даже угроза обрушения мостов. Но власти решили не закрывать железнодорожное сообщение по мосту, так как опасались, что город останется без провизии. Уже через несколько дней появился указ губернатора о помощи жидкой пищей тем, "кто в результате потопа стал жить впроголодь". Примечательно, что именно этот весенний разлив Днепра был запечатлен в первой киевской кинохронике одного из отцов украинского кинематографа Николая Козловского. А вот Верхний город не затопило. На улице Владимирской бушевала другая стихия — революция. Студенты университета устроили митинг с призывами к свержению царской власти.









1931: люди рыбачили с крыш своих домов

В 1931 году потоп в Киеве произошел из-за очень снежной зимы и постоянных ливней. Изначально синоптики спрогнозировали, что паводок будет в пределах среднестатистических значений. Но резкое повышение температуры до +14 °С, которое началось 19 марта, спровоцировало обильное таяние снега у истоков Днепра и наводнение в окрестностях Киева. По неизвестным причинам метеорологи не успели получить данные об уровне воды Днепра в районе России и Белоруссии, из-за чего не могли передать точную информацию о надвигающейся на Киев беде. В 20-х числах апреля огромные потоки воды ринулись в сторону города, где шли проливные дожди. Но власти неустанно твердили, что все будет в порядке, и лишь 26 апреля (!) были созданы первые комиссии по борьбе с возможным паводком. А вода тем временем уже затопила Рыбальский полуостров, где находилась районная электростанция, подающая ток на Подол и центр города. Уже через пару дней разлив Днепра достиг двенадцати километров в ширину, покрыв водой все левобережные села и поселок на Трухановом острове. Всего из зоны бедствия было эвакуировано около шести тысяч человек.

Катастрофа. Киевляне могли передвигаться только на лодках. Фото 1931 года

На Подоле с помощью милиции и армии строили баррикады из мешков с песком, но все попытки удержать потоки воды были тщетными — она прибывала поминутно. Уровень затопления на Подоле был настолько сильным, что люди передвигались на лодках или вплавь, а самые смелые ловили руками рыбу с крыш своих домов! Солдаты пытались спасти земляные дамбы на самых опасных участках Днепра. Например, десант военных несколько дней пытался укрепить дамбу под Русановским мостом (на его месте с 1965 года построен мост Метро), но течение было настолько сильным (25—30 км/час), что военные вынуждены были часами сидеть на ветках деревьев и ждать, когда оно успокоится.

С начала мая вода стала постепенно убывать, но ликвидировать последствия наводнения удалось лишь к лету. Да и официальное признание ЧП произошло лишь 5 мая. Совет народных комиссаров УССР, несмотря на многочисленные жалобы от людей о бездействии киевских властей, выпустил постановление, в котором посчитал, что все действия по ликвидации последствий катастрофы были предприняты вовремя и без нарушений!

Официальных данных о погибших в результате катастрофы тогда не назвали, зато материальные убытки подсчитали. Для ликвидации последствий катастрофы было выделено 10 миллионов рублей, что составляет полмиллиарда гривен в современном перерасчете.

Размах стихии. Славутич в районе Киева разлился на 12 километров. Фото 1931 года

2018: ливневки с мусором

Самые мощные за последние годы ливни накрыли столицу летом прошлого года: 25 июля и 16 августа. Июльский потоп был вызван затяжным ливнем с градом, сопровождаемый ураганными порывами ветра. Общественный транспорт исчез с городских улиц. Некоторые остановки были залиты водой, а таксисты просили за поездку в четыре раза больше обычного! Правда, их услуги мало кого интересовали, ведь город сковали 10-балльные пробки и проехать было невозможно. Из-за неработающих ливневок затопило подземные переходы. Прохожие шли по ним по пояс в воде, ругая власти за нечищеные ливневки и торговцев, которые никогда не убирают за собой мусор. Люди часами ждали, когда спадет вода, чтобы попасть домой.

Киевляне только успели забыть об июльских ливнях с затопленными дорогами, как 16 августа на город вновь обрушилась непогода. На этот раз пострадал самый центр столицы. После кратковременного ночного ливня затопило Крещатик и ряд других центральных улиц. Мощные потоки воды затопили подземный торговый центр "Метроград". В результате чего многие магазины понесли большие убытки. Тогда власти пообещали чистить забитые мусором ливневки. Впрочем, из-за залповых ливней город и дальше продолжает подтапливать.







Как готовится город к ЧП

"Ежегодно мы проводим учения, где просчитываем возможные последствия наводнений, но на моей памяти, с 2004 года в Киеве никаких подтоплений из-за повышения уровня воды в Днепре не было", — заверяет Роман Ткачук, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

Он также рассказал, что в городе есть резерв из тысячи спасателей, которые в случае ЧП смогут ликвидировать последствия стихии. Их работу мы наблюдали в прошлом году, когда затопило автотоннель возле метро "Дорогожичи" и спасатели откачивали из него воду. Специалисты ежедневно получают информацию об уровне воды с двух метеорологических станций Гидрометцентра на Трухановом острове и в Гидропарке.

"Угроза подтоплений в столице существует весной, когда начинается таяние снега в полях Беларуси и России, но шлюзы Киевской ГЭС регулируют потоки воды", — добавляют в управлении.

Единственной причиной возникновения потопа в современном Киеве может быть серьезная авария на Киевской ГЭС, но такую возможность в ГСЧС отрицают. Там напоминают, что в случае потопа киевлянам необходимо постоянно следить за новостями, собрать в водонепроницаемые пакеты все важные документы. Также необходимо перекрыть газ, отключить электричество, плотно закрыть окна и двери жилья и выпустить домашних животных. А затем ожидать спасателей и помогать старикам, инвалидам и пострадавшим.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Киеве зафиксировали еще два новых погодных рекорда. Температура в столице бьет столетние значения.

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