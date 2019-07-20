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В Киеве из Днепра вытащили тело утопленника

20 июля, 23:25

Тело утопленника находилось в иле на расстоянии 15 м от берега

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua.

В оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в г.Киеве в 18:54 субботы поступило сообщение о том, что на территории пляжа "Золотой" на острове Гидропарк в реке Днепр находится тело человека.

"Как оказалось, тело утопленника находилось в иле на расстоянии 15 м от берега. Спасатели с помощью надувной лодки достали утопленника и передали его правоохранительным органам. Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала текущего года в Украине в водоемах утонули более 600 человек.


Отметим, что количество утопленников в этом году уже выше прошлогодних цифр. В ГСЧС отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.


Напомним, недавно в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.                  

Кроме этого, в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.          

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Тег утопленник, тело, гидропарк, ГСЧС

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