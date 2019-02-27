В Киеве сотрудника ГБР поймали пьяным за рулем

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении

Иллюстрация. Фото: dbr.gov.ua.

В Киеве сотрудника ГБР поймали пьяным за рулем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5c9/658/5c75c965847e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5c9/658/5c75c965847e0.jpg 2019-02-27T01:02:00+02:00 Происшествия В отношении него составлен протокол об административном правонарушении

В Киеве полицейские задержали следователя Государственного бюро расследований за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Сообщается, что 26 февраля в 1:30 в Киеве экипаж Национальной полиции остановил автомобиль, водителем которого оказался следователь ГБР, который имел признаки алкогольного опьянения.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса об административных нарушения.

"Мы дождемся результатов проверки, которую проведет Управление внутреннего контроля, и после этого будем принимать решение в отношении этого работника. Это не будет затянуто во времени", – сообщил директор ГБР Роман Труба.

Он напомнил, что каждый сотрудник ГБР должен помнить об ответственности перед обществом.

"Мы – новый правоохранительный орган, который должен стать примером для других. Поэтому никто из наших работников не имеет права на ошибку, и мы никого не будем "прикрывать": нельзя работать в ГБР и нарушать закон. Каждый, кто будет это делать, должен уйти из Государственного бюро расследований", – заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что пьяный водитель на Рыбальском острове разбил свою Skoda об столб. Драгер показал 1,62 промилле, что в восемь раз превышает допустимую норму.

Кроме того, вечером 20 декабря пьяный водитель стал причиной смерти в ДТП женщины-пассажира легковушки. ДТП произошло на проспекте Леся Курбаса, где легковушка врезалась на полной скорости в автобус. Позже выяснилось, что водителем был 28-летний иностранец, погибла 45-летняя украинка.

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