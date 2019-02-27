Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,65
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве сотрудника ГБР поймали пьяным за рулем

Сегодня, 01:02

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении

Иллюстрация. Фото: dbr.gov.ua
Иллюстрация. Фото: dbr.gov.ua.
В Киеве сотрудника ГБР поймали пьяным за рулем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5c9/658/5c75c965847e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5c9/658/5c75c965847e0.jpg Происшествия В отношении него составлен протокол об административном правонарушении

В Киеве полицейские задержали следователя Государственного бюро расследований за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Сообщается, что 26 февраля в 1:30 в Киеве экипаж Национальной полиции остановил автомобиль, водителем которого оказался следователь ГБР, который имел признаки алкогольного опьянения.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса об административных нарушения.

"Мы дождемся результатов проверки, которую проведет Управление внутреннего контроля, и после этого будем принимать решение в отношении этого работника. Это не будет затянуто во времени", – сообщил директор ГБР Роман Труба.

Он напомнил, что каждый сотрудник ГБР должен помнить об ответственности перед обществом.

"Мы – новый правоохранительный орган, который должен стать примером для других. Поэтому никто из наших работников не имеет права на ошибку, и мы никого не будем "прикрывать": нельзя работать в ГБР и нарушать закон. Каждый, кто будет это делать, должен уйти из Государственного бюро расследований", – заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что пьяный водитель на Рыбальском острове разбил свою Skoda об столб. Драгер показал 1,62 промилле, что в восемь раз превышает допустимую норму.

Кроме того, вечером 20 декабря пьяный водитель стал причиной смерти в ДТП женщины-пассажира легковушки. ДТП произошло на проспекте Леся Курбаса, где легковушка врезалась на полной скорости в автобус. Позже выяснилось, что водителем был 28-летний иностранец, погибла 45-летняя украинка.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, авто, водитель, пьяный, алкоголь, сотрудник, ГБР

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве сотрудника ГБР поймали пьяным за рулем". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одесской области пьяный мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП

21 февраля, 20:23

Под действием водки парень далеко не уехал: на первом же крутом повороте он не справился с управлением

Пьяный водитель, устроивший ДТП в Одессе, пытался подкупить полицейских

20 февраля, 21:28

Мужчина положил 10 000 грн на полку подлокотника

В Житомире пьяный мужчина избил кондуктора троллейбуса

20 февраля, 12:01

Дебоширу грозит наказание в виде штрафа или до пяти лет ограничения свободы

В Киеве пьяный мужчина с гранатой грозился взорвать квартиру

11 февраля, 18:03

Чтобы усмирить неспокойного киевлянина, на место происшествия вызвали спецназ

В Запорожье задержали вусмерть пьяного водителя: опубликовано видео

5 февраля, 20:34

Содержание алкоголя в крови нарушителя превышало норму более чем в 20 раз

В Ровно пьяный водитель устроил ДТП: двое пострадавших

31 января, 11:28

Лихач за рулем Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ"

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Еловый зеленый: Кейт Миддлтон показала лучший образ

Документалка про менструацию получила Оскар

Цены на электричество пересчитают по-новому

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание

Решили «разойтись»: опоры моста Путина начали движение

Археолог раскрыл многовековую тайну древнеегипетской царицы
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

25 февраля, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

25 февраля, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Без российских наблюдателей: как Киев "отцеплял московский вагон" на выборах

24 февраля, 07:51

Украина, не пустив на выборы российских наблюдателей, вызвала критику ОБСЕ и понимание международного сообщества

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

24 февраля, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

Стала известна причина развода Ани Лорак

''Прощай, немытая Россия'': любимый актер Путина сбежал на Запад

От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра