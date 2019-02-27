В Киеве сотрудника ГБР поймали пьяным за рулем
В отношении него составлен протокол об административном правонарушении
В Киеве полицейские задержали следователя Государственного бюро расследований за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Сообщается, что 26 февраля в 1:30 в Киеве экипаж Национальной полиции остановил автомобиль, водителем которого оказался следователь ГБР, который имел признаки алкогольного опьянения.
В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса об административных нарушения.
"Мы дождемся результатов проверки, которую проведет Управление внутреннего контроля, и после этого будем принимать решение в отношении этого работника. Это не будет затянуто во времени", – сообщил директор ГБР Роман Труба.
Он напомнил, что каждый сотрудник ГБР должен помнить об ответственности перед обществом.
"Мы – новый правоохранительный орган, который должен стать примером для других. Поэтому никто из наших работников не имеет права на ошибку, и мы никого не будем "прикрывать": нельзя работать в ГБР и нарушать закон. Каждый, кто будет это делать, должен уйти из Государственного бюро расследований", – заявил он.
Напомним, ранее мы сообщали, что пьяный водитель на Рыбальском острове разбил свою Skoda об столб. Драгер показал 1,62 промилле, что в восемь раз превышает допустимую норму.
Кроме того, вечером 20 декабря пьяный водитель стал причиной смерти в ДТП женщины-пассажира легковушки. ДТП произошло на проспекте Леся Курбаса, где легковушка врезалась на полной скорости в автобус. Позже выяснилось, что водителем был 28-летний иностранец, погибла 45-летняя украинка.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве сотрудника ГБР поймали пьяным за рулем". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одесской области пьяный мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП
Под действием водки парень далеко не уехал: на первом же крутом повороте он не справился с управлением
В Житомире пьяный мужчина избил кондуктора троллейбуса
Дебоширу грозит наказание в виде штрафа или до пяти лет ограничения свободы
В Киеве пьяный мужчина с гранатой грозился взорвать квартиру
Чтобы усмирить неспокойного киевлянина, на место происшествия вызвали спецназ
В Запорожье задержали вусмерть пьяного водителя: опубликовано видео
Содержание алкоголя в крови нарушителя превышало норму более чем в 20 раз