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В Киевской области в пруду утонул мужчина

Сегодня, 19:20

Тело утопленника доставали спасатели

Фото: ГСЧС Киевской области

Фото: ГСЧС Киевской области

В селе Мирное Бориспольского района в пруду обнаружили тело мужчины. О страшной находке спасателям ГСЧС сообщили 11 августа в 14:10, рассказали в управлении службы в Киевской области.

На место происшествия прибыла спасательная водолазная группа из Переяслава-Хмельницкого. Погибшего мужчину 1970 года рождения спасатели подняли на поверхность.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Чернигове на пляже "Золотой берег" произошла трагедия. Молодой парень спас свою девушку, а вот сам не справился с течением и водоворотом и утонул.

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Отметим, пляж "Золотой берег" имеет в городе дурную славу. Местные говорят: в этом году утопленников уже втрое больше, чем в прошлом. 15 человек погибли только за один месяц. Дно реки здесь проверяли не раз. Больших ям не нашли. Водолазы говорят: люди просто не заботятся о собственной безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл. 

А в Винницкой области в пруду утонули двое детей, брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.       

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утопленник утонул киевская область ГСЧС

Источник: Сегодня

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