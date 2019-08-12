В Киевской области в пруду утонул мужчина

Фото: ГСЧС Киевской области

В селе Мирное Бориспольского района в пруду обнаружили тело мужчины. О страшной находке спасателям ГСЧС сообщили 11 августа в 14:10, рассказали в управлении службы в Киевской области.

На место происшествия прибыла спасательная водолазная группа из Переяслава-Хмельницкого. Погибшего мужчину 1970 года рождения спасатели подняли на поверхность.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Чернигове на пляже "Золотой берег" произошла трагедия. Молодой парень спас свою девушку, а вот сам не справился с течением и водоворотом и утонул.

Отметим, пляж "Золотой берег" имеет в городе дурную славу. Местные говорят: в этом году утопленников уже втрое больше, чем в прошлом. 15 человек погибли только за один месяц. Дно реки здесь проверяли не раз. Больших ям не нашли. Водолазы говорят: люди просто не заботятся о собственной безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

А в Винницкой области в пруду утонули двое детей, брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама