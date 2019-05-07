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В парке "Победа" в Киеве поймали воровку цветов

7 мая, 12:50

Женщина срезала больше двух десятков тюльпанов

Фото: УЗН КП Днепровского района
Фото: УЗН КП Днепровского района.

В Киеве в парке "Победа" в Днепровском районе была задержана женщина, ворующая цветы с клумб. Как сообщают в районном коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений, ее поймала охрана около 5 часов утра 7 мая.

Фото: УЗН КП Днепровского района

Женщина срезала больше двух десятков белых тюльпанов. На место была вызвана полиция, которая будет разбираться с правонарушительницей. Местные жители предлагают наказать ее общественными работами.

Фото: УЗН КП Днепровского района

Как сообщали "Сегодня", недавно в этом же парке ночью были похищены 18 кустов вечнозеленого самшита. Кража также произошла с 5 до 6 утра. Тогда вора задержать не удалось, хотя сотрудники даже устраивали засаду.

Фото: УЗН КП Днепровского района

По данным "Киевзеленстроя", в этом году уже было похищено больше десятка деревьев и более тысячи кустов, массово выкапывают и цветы на клумбах. Всех жителей, которые видят подобные правонарушения, просят немедленно вызывать полицию. Напомним, в некоторых парках также за порядком теперь следят представители "Муниципальной охраны".

Напомним, что кроме воровства кустов и деревьев, в столичных парках в последнее время орудуют вандалы. Так, на днях на Оболонской набережной в Киеве лавочки и парапеты обмазали солидолом. Также на набережной испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба.

Также мы сообщали, что в Соломенском районе реконструируют и благоустроят ландшафтный парк. Обустройство парка предусматривает три пусковых комплекса и продлится 8 месяцев. В частности, запланированы дорожки с покрытием из плитки и гранитной крошки, детские и спортивные площадки с покрытием из полиуретана, детская площадка с песчаным покрытием, озеленение.

Читайте также, как будут выглядеть столичные парки после реконструкции.

Напомним, что в Киевской области на территории Первомайского лесничества лес превращается в пустыню. Защитники природы обвиняют в вырубке лесников, отмечая, что те под видом санитарных зачисток срезают здоровые деревья.


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Тег Киев, цветы, вандалы, парк, тюльпаны, киевзеленстрой

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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