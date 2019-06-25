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Жестокое убийство мальчика в Киеве: все обстоятельства трагедии

25 июня, 10:15

Мать Захара Черевко с отчимом неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей

Не успели еще жители Украины отойти от жестокого убийства 11-летней девочки в Одесской области, как новый ужасающий случай произошел в столице. Вечером 23 июня в Дарницком районе был найден мертвым девятилетний мальчик Захар Черевко, который исчез накануне. На его теле обнаружили около 30 ножевых ранений, а голова была проломлена молотком. Подозреваемого в зверском убийстве задержали — ребенок был с ним знаком.

Об исчезновении мальчика стало известно в субботу вечером.

"Бабушка ребенка обратилась в полицию и рассказала, что около 20:00 он вышел на улицу гулять и не вернулся. Когда стемнело, она начала искать внука, но безрезультатно. Тогда позвонила на линию 102. Правоохранители среагировали сразу же, и вскоре удалось выйти на след ребенка: видеокамера на одном из торгово-развлекательных центров зафиксировала, как он идет вместе с каким-то мужчиной. Личность спутника быстро установили", — рассказали в столичной полиции.

Подозреваемого в воскресенье доставили в райуправление, но, к сожалению, в это же время стало известно, что ребенок уже мертв — его тело обнаружили рыбаки в озере Вырлица. Жестокость, с которой убили малыша, просто поражает. По данным прокуратуры, злоумышленник нанес ему около 30 ударов в спину, шею и туловище, а после этого несколько раз ударил молотком по голове.

"Чтобы скрыть преступление, убийца привязал к ногам жертвы камень и сбросил тело в озеро", — сообщили в прокуратуре.

Полицейские добавляют, что на берегу была спрятана рубашка погибшего и его блокнот. А нож и молоток водолазы достали со дна озера. Подозреваемый сам указал место, где их выбросил.


ЧЛЕН "СЕМЬИ". Причины трагедии шокируют не меньше, чем способ убийства. Задержанным оказался 30-летний брат сожителя матери ребенка. Он проживал с "супругами" в одной квартире, вел аморальный образ жизни.

"Ребенок же жил отдельно с бабушкой, она занималась его воспитанием", — уточнил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Также выяснилось, что и мать с отчимом тоже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, мужчина был судим. Предварительно, в тот злосчастный день между троицей возник конфликт, после которого подозреваемый и решил таким жестоким образом отомстить. Мужчина дождался мальчика под домом и пригласил к озеру Вырлица вместе искупаться. Увы, ребенок согласился...

В рамках расследования еще будет назначен ряд экспертиз. Не исключено, что и психиатрическая. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Однако люди говорят: для таких нужно возвращать смертную казнь.

"Бедный ребенок, он был ни в чем не виноват. Никакого оправдания убийце нет, он заслуживает, чтобы с ним поступили так же", — комментируют произошедшее жители столицы.

Каким будет наказание, решит суд.

РАЗБИЛСЯ. Тем временем в Святошинском районе произошла еще одна трагедия с ребенком. На улице Симиренко в результате несчастного случая погиб 7-летний мальчик. Малыш выпал с балкона квартиры, расположенной на втором этаже высотки.

"Предварительно установили, что мальчик находился дома вместе с матерью. Она отвлеклась, а мальчик в это время облокотился на москитную сетку на балконном окне. Она не выдержала, и ребенок выпал. От полученных травм он погиб на месте", — рассказали в полиции.

Также мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.


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Тег Киев, убийство, ребенок, черевко

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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