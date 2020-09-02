В Киеве разгорелся новый скандал вокруг крупнейшего в Европе книжного рынка: снесут или оставят в покое

Легендарный книжный рынок "на Петровке", который расположен возле станции метро "Почайна" и куда приезжают покупать книги не только жители столицы, но и ценители "печатного художественного слова" со всей Украины, снова в эпицентре скандала. Среди торговцев прошла информация, что им надо будет искать новое место для своих точек, а "Книжный рынок" таки закроют и застроят.

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В свою очередь администрация ООО "Книжный рынок" – крупнейшего не только в Украине, но и Европе книжного рынка заверяет: слухи не подтверждены ничем. Рынок никто сносить не собирается, а договора с предпринимателями будут перезаключены и подписаны.

Сайт "Сегодня" узнавал, насколько реально закрытие рынка.

"Книжный рынок "Петровка" оказался под угрозой сноса. И мы уже два месяца боремся за его сохранение. У рынка поменялся собственник и территорию, где он расположен, якобы планируют застроить очередным ТРЦ, которых на Оболони уже около 11. Когда мы об этом узнали, то объединились против такого решения. Я и сам на этом рынке работаю около 16 лет. Кроме меня здесь работают порядка двух тысяч предпринимателей, помимо этого еще приблизительно 3 тысячи наемных работников. Всех их просто хотят выбросить на улицу и на этом месте якобы построить паркинг для ТРЦ. Мы создали гражданское объединение "Книжный рынок", которое борется с этим", – рассказывает сайту "Сегодня" Владислав Трубицин, глава ГО "Книжный рынок".

По его словам, уже проведено несколько митингов и акций в защиту рынка.

"Мы создали гражданскую инициативу. Более того, подготовили и подали в Киевраду проект решения о расторжении договора аренды с ТОВ "Книжный рынок". И о передаче книжного рынка на баланс города, путем создания коммунального предприятия, чтобы остановить уничтожение уникальной жемчужины Киева – книжного рынка "Петровка". Он ведь не только самый крупный рынок в Украине, но и в Европе. По нашей информации, проект решения планируют рассмотреть депутаты Киеврады на ближайшем заседании", – говорит Владислав Трубицин.

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По его словам, новые собственники рынка в одностороннем порядке расторгли старые договора аренды с предпринимателями, а новых еще не подписали.

"Мы опасаемся, что после 1 сентября нам объявят, мол, рынок закрыт и больше не работает, а мы не имеем никаких правовых отношений с новым руководством", – добавляет Трубицин.

Сайт "Сегодня" посетил Книжный рынок. Вчера там работали многие торговые точки. Сами работники говорят, что их пытаются закрыть уже не первый год и они уже устали от всех скандалов.

"Покупателей немного, но люди по-прежнему интересуются книгами. А по поводу закрытия рынка – слухи ходят разные. Нам, например, сказали, что рынок проработает до Нового года, а потом его закроют и снесут. Точной информации нет ни у кого. Поэтому наши активисты собирают подписи неравнодушных киевлян в защиту рынка, а мы продолжаем работать", – рассказывает Олег, работник одной из торговых точек.

Подписи в защиту рынка действительно собирают. Журналисты сайта "Сегодня" заметили несколько объявлений с призывом подписать электронную петицию о сохранении рынка. Также отдельно подписи собирают и предприниматели.

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В свою очередь руководство книжного рынка "Петровка" заверяет, что рынок никто не собирается закрывать и застраивать. По их словам, все это не более, чем слухи накануне выборов и чьето желание "попиариться".

"Рынок никто закрывать не планирует. Это все инсинуации людей, которые начали политическую борьбу – люди в Киевраду избираются. У нас все хорошо. Рынок работает по плану, стабильно. Есть определенные внутренние вопросы, связанные с оформлением и перезаключением договоров. Никто с предпринимателями договоров не разрывает. Они будут вскоре заключены, и произведена оплата. У нас все нормально и спокойно", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Правдивый, директор "Книжного рынка".

По его словам, никто не планирует сносить книжный рынок.

"Этого нет в планах. Наоборот, мы призываем киевлян приходить на наш рынок и именно там покупать книги. Это будет гораздо полезней, чем бегать с флагами, писать в социальных сетях гневные посты и разгонять информацию, которая вредит книжному рынку. Приезжайте на рынок и приобретайте там книги – это будет лучшая для него защита", – говорит Виталий Правдивый.

В Киевраде сайту "Сегодня" подтвердили, что 3 сентября состоится сессия городского совета, где будут решать вопросы по поводу городского бюджета. Вопрос с землей под книжным рынком, на этой сессии рассматриваться не будет, хотя нам подтвердили, что проект решения по рынку был направлен в Киевраду инициативной группой.

"Да, проект решение по книжному рынку был зарегистрирован в секретариате Киеврады в конце июля, но он еще не рассматривался ни в одной из профильных комиссий Киеврады. Прежде всего проект решение должны рассмотреть на земельной комиссии. Когда это произойдет пока неизвестно", – пояснили нам в Киевраде.

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Там отмечают, что скорей всего эта проблема будет решаться Киеврадой нового созыва, уже после выборов, которые запланированы на 15 октября.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строить ТРЦ на месте торговых рядов книжного рынка пока что не планируют.

Ранее мы сообщали, о засилье киосков по Киеву из-за которых незрячие люди не могут нормально передвигаться по городу. Чем закончилась история сморите в сюжете:

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