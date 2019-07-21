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Полиция сообщила о главных нарушениях на выборах в Киеве

21 июля, 16:17

В правоохранительные органы поступило 84 сообщения о нарушениях


Ситуация в столице в ходе проведения внеочередных парламентских выборах в целом спокойная. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. 

Он уточнил, что с начала голосования в правоохранительные органы поступило 84 сообщения, было составлено пять административных протоколов о нарушениях, также открыто два уголовных производства.

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По словам Крищенко, уголовные производства открыты после того, как в Святошинском районе столицы избирателей призывали не голосовать за одного из кандидатов, а поддержать другого, а в Соломенском районе с избирательного участка пытались вынести чистые бюллетени.

Новости "Сегодня" ранее подробно писали о нарушениях, которые зафиксировали правоохранители и наблюдатели в Киеве и области. В частности, в Белой Церкви местный житель вынес бюллетень с избирательного участка, а в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.


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Тег Киев, выборы, нарушения

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