"Я немножко шизик": появилось видео с участка в Киеве, где пьяный мужчина порвал бюллетень

Порванный бюллетень все же оказался в урне

Гражданская сеть "Опора" опубликовала видео с избирательного участка в Дарницком районе столицы, где нетрезвый мужчина порвал бюллетень.

По данным "Опоры", инцидент произошел на участке 800146 (212-ый округ). Там мужчина порвал бюллетень, а потом под контролем полиции и правоохранителей, а также членов комиссии бросил его в урну.

"Участок расположен по адресу ул. Архитектор Вербицкого, 14Г. Мужчина порвал и бросил бюллетень на пол. Когда к нему подошли наблюдатели и правоохранители, то он поднял куски и скомкал. Пытался отдать остатки правоохранителям", - говорится в сообщении.

В ответ на просьбу расправить бюллетень и бросить его в урну мужчина ответил: "Зачем эти формальности? Я немножко шизик, есть у меня минус".

В итоге бюллетень он все же бросил в урну. После закрытия участка члены комиссии могут его обозначить как "инородное тело" и запаковать отдельно.

Новости "Сегодня" ранее подробно писали о нарушениях, которые зафиксировали правоохранители и наблюдатели в Киеве и области.

В частности, в Белой Церкви местный житель вынес бюллетень с избирательного участка, а в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.

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