Метро после карантина: что случилось с рекламой на станциях

Киевский метрополитен закрыт для пассажиров уже два месяца. Сайт "Сегодня" узнавал, убрали ли рекламу, которая была размещена на станциях подземки. Ведь киевляне уже больше двух месяцев не заходят в метро.

Многие горожане предполагают, что рекламу убрали со стен станций подземки.

"Залы многих станций были полностью залеплены рекламой. Например, станция "Дворец спорта", "Позняки". Будет необычно теперь в метро, когда мы увидим чистые стены. Ведь какой резон оставлять рекламу на станциях, если ее не видят люди, а лишь сотрудники метро", – предполагает киевлянин Николай Шинкарук.

Напомним, на протяжении более двух месяцев в метро никого не пускают, ссылаясь на карантин. Лишь изредка чиновники КГГА показывают нам видеоролики того, что происходит на станциях.

"Мы работаем и готовим метрополитен к возможному открытию. А рекламой занимается "Киевреклама". Это было закреплено решением Киеврады. Все договора, которые подписаны между "Киеврекламой" с рекламодателями, остаются в силе. И все что находилось на станциях – остается там. Конечно же рекламщики следят за ситуацией и снимают рекламу, если истек срок договора на размещение. Если рекламу нужно поменять или убрать, то у них есть право допуска на станции. Киевский метрополитен – балансодержатель территории, у рекламистов есть схемы размещения рекламы по станциям, и мы их пропускаем. Они могут там работать", – рассказали нам в Киевском метрополитене.

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Там добавляют, что в работу рекламистов они не вмешиваются.

В управлении по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации нам сообщили, они не в курсе того, что происходит с рекламой на закрытых станциях.

"У меня нет информации о количестве рекламы в метро – стало ее больше или меньше за время карантина. Изменения небольшие были, но они не существенные. В общем, есть тенденция к уменьшению количества рекламы в метрополитене. Она связана с внедрением новых правил по размещению рекламы в подземке. Они направлены на ее сокращения и упорядочивание типов рекламы и ее размещения в метро, но это никак не связано с карантином", – рассказал сайту "Сегодня" Александр Смирнов, начальник управления по вопросам рекламы КГГА.

Напомним, киевское метро планируют открыть 25 мая. При этом, оно будет работать уже без жетонов в кассах: проехать можно будет только по карточкам и проездным, а для разовой поездки необходимо будет воспользоваться QR-кодом.

Ранее в Госпродпотребслужбе Киева рассказали сайту "Сегодня", как будет работать метрополитен после завершения карантина. Кроме того, столичные власти уточняли, будет ли повышаться стоимость проезда в общественном транспорте столицы.

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