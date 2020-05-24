Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Метро возвращается: как будем ездить в подземке с 25 мая

24 мая, 18:28

Мила Князьская-Ханова

Без маски не пустят, а если соберется толпа – станцию закроют

Завтра, 25 мая, Киевский метрополитен возобновит работу в обычном режиме. Столичная подземка, по которой киевляне уже успели соскучиться, была закрыта с 18 марта. Горожане обсуждали слухи о дате открытия метро, однако все зависело от решения Кабмина и заболеваемости COVID-19 в столице. И вот метро наконец-то возвращается после официального решения правительства.

Отныне в подземке будут действовать новые правила проезда, связанные с карантинными ограничениями.

"Напоминаем, что в подземку можно будет зайти только в защитной маске. Также рекомендуется пользоваться перчатками. В случае скопления пассажиров станции могут полностью или частично закрывать на вход для соблюдения санитарных расстояний. Поэтому призываем пользоваться метрополитеном только в случае крайней необходимости", – сообщили в метрополитене.

Метро готово к работе, уверяют в подземке. Поезда и пассажирские зоны дезинфицируют, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, вестибюли и платформы станций промаркированы для соблюдения дистанции, а на станциях размещены информационные материалы.

Реклама

Кстати, чтобы избежать очереди и столпотворения, из-за которого станцию могут закрыть, оплатить проезд можно с помощью электронного билета.

А еще в метро показали, как в канун открытия прогоняют эскалатор:

Ранее мы сообщали, что столичное метро будет работать уже без жетонов в кассах: проехать можно будет только по карточкам и проездным, а для разовой поездки необходимо воспользоваться QR-кодом. Также сайту "Сегодня" объяснили в Госпродпотребслужбе Киева, как будет работать метрополитен после завершения карантина. Кроме того, столичные власти уточняли, будет ли повышаться стоимость проезда в общественном транспорте столицы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

метро проезд метрополитен эскалатор правила поездки подземка

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кабмин разрешил: метро в Киеве запустят с 25 мая
Кабмин разрешил: метро в Киеве запустят с 25 маяТранспорт
"Шанхай на минималках": Киев застрял в чудовищных пробках (видео)Транспорт
В автобус без пропуска: в Киеве рассказали, как будем ездить с 22 мая
В автобус без пропуска: в Киеве рассказали, как будем ездить с 22 маяТранспорт
В столичном метро появится спецразметка
В столичном метро появится спецразметкаТранспорт
В Киеве предложили отменить бесплатный проезд для пенсионеров
В Киеве предложили отменить бесплатный проезд для пенсионеровТранспорт
Как маршрутки в Киеве готовятся к возобновлению работы и что будет с тарифом за проезд
Как маршрутки в Киеве готовятся к возобновлению работы и что будет с тарифом за проездТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...