Метро возвращается: как будем ездить в подземке с 25 мая

Без маски не пустят, а если соберется толпа – станцию закроют

Завтра, 25 мая, Киевский метрополитен возобновит работу в обычном режиме. Столичная подземка, по которой киевляне уже успели соскучиться, была закрыта с 18 марта. Горожане обсуждали слухи о дате открытия метро, однако все зависело от решения Кабмина и заболеваемости COVID-19 в столице. И вот метро наконец-то возвращается после официального решения правительства.

Отныне в подземке будут действовать новые правила проезда, связанные с карантинными ограничениями.

"Напоминаем, что в подземку можно будет зайти только в защитной маске. Также рекомендуется пользоваться перчатками. В случае скопления пассажиров станции могут полностью или частично закрывать на вход для соблюдения санитарных расстояний. Поэтому призываем пользоваться метрополитеном только в случае крайней необходимости", – сообщили в метрополитене.

Метро готово к работе, уверяют в подземке. Поезда и пассажирские зоны дезинфицируют, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, вестибюли и платформы станций промаркированы для соблюдения дистанции, а на станциях размещены информационные материалы.

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Кстати, чтобы избежать очереди и столпотворения, из-за которого станцию могут закрыть, оплатить проезд можно с помощью электронного билета.

А еще в метро показали, как в канун открытия прогоняют эскалатор:

Ранее мы сообщали, что столичное метро будет работать уже без жетонов в кассах: проехать можно будет только по карточкам и проездным, а для разовой поездки необходимо воспользоваться QR-кодом. Также сайту "Сегодня" объяснили в Госпродпотребслужбе Киева, как будет работать метрополитен после завершения карантина. Кроме того, столичные власти уточняли, будет ли повышаться стоимость проезда в общественном транспорте столицы.

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