Переход на QR-билеты: где в метро уже появились новые устройства

Считывателей пока нет только на девяти станциях

В Киеве на 43 из 52 станций метрополитена уже установлены считыватели для QR-билетов. Их можно найти на турникетах.

В ближайшее время оставшиеся девять станций также оборудуют, сообщил директор департамента информационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Речь идет о станциях "Черниговская", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Выставочный центр", "Теремки", "Дружбы народов", "Видубичи", "Позняки" и "Святошин".

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"Уже совсем скоро использовать QR-билет можно будет на каждой станции! Но если регулярно ездите в общественном транспорте, все же рекомендую экономить с KYIV SMART CARD", – написал Юрий Назаров на своей странице в Facebook.

Напомним, в Киеве с 1 апреля муниципальный транспорт полностью переходит на QR-билеты, которые заменят привычные жетоны в метро и талоны в троллейбусах и трамваях. Таким образом, кодом можно будет заплатить за разовую поездку, не покупая транспортную карту. При этом приобрести разовый QR-билет можно будет несколькими способами.

Кстати, пассажиры наземного транспорта столицы до сих пор не могут пользоваться банковскими картами для оплаты проезда в салонах троллейбусов, трамваев и автобусов. Напомним, в декабре прошлого года столичные чиновники обещали, что такая возможность у пассажиров появится до конца декабря. Увы, этого так и не произошло даже в феврале. Сайт "Сегодня" выяснял, в чем причина.

Ранее сообщалось, что замену жетонам – QR-билеты ввели на 10 станциях метро Киева. Причем электронный билет на метро можно купить не только в кассе. Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда.

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