Суд по "делу Хизб ут-Тахрир": десятки крымских татар задержаны в Москве
Задержанные ждали под Верховным судом России вердикта по апелляции незаконно осужденных соотечественников
На следующий день после задержания на Красной площади в Москве участников акции против репрессий в отношении крымских татар в оккупированном Россией Крыму, в столице РФ вновь прошли задержания.
Московские правоохранительные органы задержали и доставили в отделения полиции 55 крымских татар, которые собрались у здания Верховного суда в Москве.
Сегодня суд рассматривает апелляцию на приговор четырем гражданам Украины, бездоказательно осужденных за терроризм по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" – Энвера Мамутова, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова.
При этом осужденных не доставили в здание суда. Они принимают участие в судебном заседании по видеосвязи из СИЗО в Ростове-на-Дону. Их адвокаты просят отменить решение Северо-Кавказского окружного военного суда, который приговорил крымских татар к срокам от 9 до 17 лет.
Военный суд вынес приговор на основании данных "секретного" свидетеля, а также экспертизы, проведенной людьми, не являющимися специалистами в сфере религии, в частности ислама. Обвинение базировалось исключительно на аудиозаписях, где осужденные обсуждают вопросы религии и политики.
Напомним, что ранее вынесли приговоры и другим фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" - Теймуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Айдеру Салединова и Эмилю Джемаденову, которым дали от 12 до 17 лет лишения свободы.
Мы также писали об массовых обысках, которые сотрудники ФСБ провели в домах крымских татар в Симферополе и Белогорском районе на аннексированном полуострове. После обысков 16 человек были задержаны.
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