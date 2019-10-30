Прогулка на Хэллоуин: адреса известных киевских привидений!

Несколько лет назад я села писать "Азбуку киевских чудес". С тех пор одной из самых больших загадок Киева для меня стал вопрос: почему у нас так мало привидений?

Учитывая, что почти весь центр Киева стоит на снесенных кладбищах разных столетий, этого призрачного брата у нас должно быть по 13 штук на один метр квадратный. И для града, взросшего на древнем погосте, весьма странно иметь в арсенале городских легенд меньше полдюжины историй о призраках.

О самом знаменитом киевском доме с привидением – Замке Ричарда по адресу Андреевский спуск № 15 – я уже рассказывала не раз. Упоминала и о доме на Десятинной № 14, где к лежащему на смертном одре художнику-мистику Вильгельму Котарбинскому приходил то ли призрак, то ли сам Ангел Смерти!

Говорят, что и на Замковой (Лысой) горе можно повстречать привидение графини Натальи Долгорукой, пожертвовавшей ради любимого мужчины своим богатством и положением в высшем свете, и ставшей после его смерти монахиней в киевском Флоровском монастыре. И по преданию тот, кто встретит на горе ее призрак, непременно познает истинную любовь.

Но к этому мистическому маршруту можно добавить еще тройку известных адресов проживания заслуженных киевских привидений.

Фото: Л. Лузина

В этом доме я поселила героинь цикла романов "Киевские ведьмы"

Замок на Ярославовом валу, № 1

Дом на Ярославовом валу 1, он же "Замок барона", он же дом с Башней Киевиц (на деле его первым владельцем был Михаил Подгорский). Здесь, в сказочном доме-замке, я поселила и своих героинь цикла "Киевские ведьмы" – хранительниц Киева. Но ведьм киевлянам показалось мало, и замок нередко представляют приезжим как "Дом с привидением". Даже трудно сказать, откуда взялась эта городская легенда, но существует она еще с 90-х годов. И однажды в газете я даже с интересом прочла подробную биографию замкового призрака…

Одна из самых известных достопримечательностей замка – латинская мозаичная надпись "Salvе" (в переводе с латыни – "Здравствуйте!") на мраморном пороге парадного входа. В связи с тем, что до революции в Киеве имелись папиросы с таким же названием, появилась история. Мол, владелец табачного предприятия "Salvе" построил этот замок для своей любовницы, но бросил ее. Бедняжка зачахла в одиночестве от тоски и печали, умерла и превратилась в привидение Белой Дамы (которую я поминаю в продолжении "Киевских ведьм" "Ангел бездны").

В реальности полупрозрачную Даму в замке никто не видел, хотя там снимался сериал "Небесные родственники" о многочисленных привидениях предков, зачастивших в гости к своему потомку, дабы наставить его на истинный путь.

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Фото: Л. Лузина

Привидение брошенной любовницы (актриса Ольга Мельничук).

Более того – теперь Привидение-неизвестно-чьей-любовницы неожиданно появляется в замке во время моих экскурсий. А однажды, пока актриса, исполнявшая роль призрака, ждала нашу экскурсию, охранник замка успел рассказать моему "привидению" как своими глазами видел в замке настоящее привидение… или, как минимум, белый сгусток тумана!

Еще более занимательная история произошла с мужчиной – одним из посетителей моей ночной экскурсии, который произнес в финале маршрута: "А привидения действительно существуют!".

Оказалось, пока мы гуляли с другими по ночному Замку, гость отправился по необходимости в туалет – второй этаж, конец маленького темного коридорчика.

"Захожу, и через минуту слышу, что кто-то кряхтит за дверью. Пришлось мне поторопиться, чтобы освободить место. Открываю дверь, а там… никого. И уйти бы он не успел – коридор достаточно длинный. И это точно не обман слуха – старческое такое кряхтение. Честно скажу, в первую секунду реально было жутковато..." – признался он.

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Интересно, что в киевском "доме Белой Дамы" на Ярославовом валу, 1 замышлялась когда-то в далеком 1918 году Чешская республика! Здесь пребывал будущий первый президент Чехословакии Томаш Масарик и заседал национальный совет.

А Белая Дама по имени Перхта – один из самых известных персонажей мистических чешских легенд. Встретив ее, вы непременно узнаете собственное будущее – прекрасное или ужасное, тут уж как повезет. Если на руках Дамы красные перчатки – впереди разрушительные пожары, если черные – кто-то умрет, но если перчатки белые, а на лице Дамы улыбка – можно вздохнуть с облегчением.

И Томашу Масарику явно повезло повстречать в Киеве даму с улыбкой чеширкого кота!

Дом на Ярославовом валу, № 13

Здесь в дореволюционные годы проживал легендарный доктор Феофил Яновский, личность известная на весь Киев. Лечил он и богатых клиентов, и известный людей (в частности Лесю Украинку и Карпенко-Карого), но не отказывал в помощи никому и никогда, потому еще при жизни был "канонизирован" киевлянами и получил прозвище "святой доктор".

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С его именем и связана трогательнейшая легенда… Однажды ночью к Феофилу Гавриловичу Яновскому пришла молодая девушка-гимназистка в коричневом платье с белой пелериной и попросила приехать к ее матери, которая очень больна.

Вскоре доктор отправился на Подол по указанному адресу. Больная женщина и впрямь очень нуждалась во врачебной помощи, однако очень удивилась его визиту, поскольку она не посылала за ним.

"Меня прислала Ваша дочь", – сказал врач, указывая на стену, где висел портрет девушки в платье с пелериной.

"Моя дочь умерла год назад", – ответила женщина.

Дом на Лютеранской №16

Неприглядный на вид, но знаменитый среди любителей киевский мистики дом Сулимы обзавелся личной легендой о призраках еще в XIX веке.

По мнению киевоведа Михаила Кальницкого, именно этот "нечистый" дом посещал при визите в Киев писатель граф Алексей Толстой, вместе с художником Львом Жемчужниковым и бароном Розеном.

"Я знал в Киеве, не в людном месте, большой каменный дом, о котором говорили, что в нем живет нечистая сила, что туда боятся ходить, что домовые бросают в любопытных камнями и т.п. Алексей Толстой, я и Розен затеяли туда пойти в самую полночь, а так как ночь была лунная, то нам удобно было туда пробраться… Мы разошлись по разным частям дома и, притаившись, ждали появления домового или мошенников… Долго мы ждали; ветер гудел в перебитые окна и трубы печные, но гостей не было. Мы прождали до рассвета и тем же путем спустились во двор, очень опечаленные неудачей", – описал позже Жемчужников их ночную охоту за призраками и домовиками.

Дом № 16 слишком долго стоял пустым, а как раз в пустующих домах на окраине, по мнению обывателей, и поселяется нечистая сила.

Конечно, сердцевина Лютеранской – не окраина. Но в 1833–1835 году, когда дом явился на свет, он стоял в пустынном месте. К тому же первый владелец Яким Сулима, построивший особняк по собственному проекту, вскоре почил в бозе… Как тут не задуматься, вдруг дело нечисто? Да еще и вдова его Ульяна не слишком долго горевала и вышла замуж за генерала – в общем, явно дала первому мужу повод вернуться на землю в виде разгневанного призрака.

Нечисть присмирела только тогда, когда дом передали филантропическому заведению "Сулимовка" для стариков и сирот, разместили там богадельню, приют и училище, а прямо в здании построили домовую церковь.

Однако церкви там давно нет. Не потому ли и давние истории о призраках дома на Лютеранской № 16 ожили вновь?

П.С. И под конец забавный факт. Самым анти-мистическим зданием в Киеве до революции мог считаться доходный Морозовский дом на Владимирской 61/11. Согласно документам, в нем не было даже квартиры под роковым номером 13, и сразу после 12-го стоял номер 12-б.

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