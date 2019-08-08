Что происходит с хорошими ребятами во власти?

Помню, в юности смотрел на правящую геронтоэлиту и думалось мне: естественным путем закончат они свой земной путь, а вместе с ними уйдут ложь, лицемерие, невежество, скотство и полный кретинизм "совка". Годы шли, уже сменилось несколько "элит", а я смотрю на своих правящих сегодня ровесников и думаю о тех, ушедших: да они же в сравнении с ними просто дети, дети малые!

В последних созывах Верховной Рады, а также на высших постах в органах исполнительной власти полно моих однокурсников и знакомых со студенческих времен. В новый парламент, вижу, прошли ребята, которые попали ко мне на работу студентами, и я их, можно сказать, учил азам. Такие же осенью займут кресла в других органах государственной власти. Хорошие ребята, новые лица. Ничего плохого не скажу. Вот только те, кого они по воле народа заменят, тоже когда-то были хорошими ребятами.

"Если судить по 21 прошедшему в Киевраду депутату из блока Черновецкого, эти люди не являются пугалами для обывателей. Ни тебе запрещенных сектантов, ни каких-либо неадекватных личностей, по крайней мере, если судить по их статусу — а это в основном бизнесмены и юристы, не имеющие опыта работы в любых органах власти".

Эта благоволительная оценка – отрывок из статьи, которую я написал 13 лет назад сразу же после местных выборов 2006 года, на которых Леонид Черновецкий, в то время неизвестный большинству киевлян, в борьбе за кресло столичного городского головы победил самого Сан Саныча Омельченко. А его "молодая команда", уверенно прорвавшись в Киевраду, уже вскоре собрала вокруг себя мощное промэрское большинство.

Далее я писал: "В целом из 120 депутатов Киеврады 95 человек наденут депутатский значок впервые. Они не знакомы со связками и структурами, появившимися за годы выстраивания городской власти под Омельченко. Им придется вникать в тонкости функционирования городского организма, и главное теперь, за что переживают киевляне — чтобы они не наломали дров. Образно говоря, чтобы транспорт ходил, мусор убирали, лифты ездили и горячая вода не пропадала".

Кстати, городское хозяйство во времена крепкого хозяйственника Омельченко в основном устраивало киевлян. Давайте вспомним, по каким другим причинам жители столицы так неожиданно отказали в доверии многолетнему городскому голове, и в результате он оказался аж на третьем месте (на втором – Виталий Кличко). Особенно это казалось поразительным, учитывая, что на выборах в 1999 году Омельченко поддержали небывалые 76 процентов избирателей. Киевляне, в основном не отрицая заслуг Омельченко в налаживании работы коммунального хозяйства, голосованием на выборах показали свое отношение к тому, что мэр, которому они ранее доверяли, оброс плотным окружением чиновников от бизнеса.

Этим алчным людям – из-за кажущейся непотопляемости Сан Саныча – было плевать на растущий год за годом шквал обвинений городской власти в коррупции. Ведь это тогда в Киевраде стали противозаконно раздавать земельные участки, тогда же стали появляться незаконные застройки.

Киевляне сами сделали выбор в пользу новых лиц. Решили, что миллиардер и сам воровать не будет, и молодым юристам и прочим менеджерам не даст. Наивные люди! Что в итоге получили – знаем. За последовавшими злоупотреблениями мы даже забыли те несчастные коррупционные деяния, в которых обвиняли окружение Омельченко.

Кстати, нынешнее обновление Верховной Рады – не революция, как принято считать. Обычно после выборов депутатских мандатов получают почти столько же новых лиц, а бывало и больше. На сайте парламента есть статистика по всем созывам. Если сейчас в Раду прошли 80 процентов новых лиц от общего числа депутатов, то в 1994 году – 86 процентов. И никто ни о какой революции не говорил. В 1998 году Верховная Рада обновилась на 73 процента, в 2002-м и затем 2006 годах – на 62 процента оба раза, в 2007-м – на 35 процентов, в 2012-м – опять на 62 процента и в 2014 году – на 65 процентов. То есть обычно украинцы вводили в парламент не менее половины новых лиц. Затем каждый раз эти лица начинали казаться "старыми", и все повторялось – хотелось кого-то поновее.

Власть портит – это общемировая практика. В последние годы появились социальные исследования, пытающиеся ответить на вопрос, почему так происходит.

Универсальный ответ не был найден. Однако ясно одно: исследования подтвердили влияние власти на психологию личности. Ощутив свою власть, человек начинает думать, чувствовать и действовать не так, как остальные. Исследования, о которых писали в Harvard Business Review, выявили два основных фактора: власть ослабляет внутренние запреты и повышает эгоцентризм.

Итак, наукой установлено, что, во-первых, власть растормаживает: человек начинает с пренебрежением относиться к общим нормам. Большинству людей трудно переступить внутренний запрет и смошенничать, даже когда хочется, но индивидуум, ощущающий себя властным и находящийся в привилегированном положении, легче нарушает этот запрет и поступает так, как ему выгоднее.

Во-вторых, научный факт – власть усиливает эгоцентризм, то есть человек ставит свои потребности выше потребностей других людей.

Но как смягчить негативные последствия власти — такие, как склонность к мошенничеству? Это, увы, науке неизвестно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама