Сергей Петрик публицист

Запланирован четырехкратный рост населения пригородов Киева. Будет ли транспортный коллапс

Запланирован четырехкратный рост населения пригородов Киева. Будет ли транспортный коллапс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dfc/8a7/5c9dfc8a78ee4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dfc/8a7/5c9dfc8a78ee4.jpg 2019-04-09T10:12:27+03:00 Сергей Петрик

О том, что населенные пункты вокруг Киева активно застраиваются, знают все. Но мало кто представляет угрожающие масштабы роста численности населения пригородной зоны. Я покажу вам цифры, которые базируются на решениях уже утвержденной градостроительной документации этих населенных пунктов.

Итак, на этой картинке в кружочках: синим цветом – существующее количество жителей населенного пункта, сельского совета или группы населенных пунктов (в тысячах); оранжевым – то количество, которое запланировано утвержденной градостроительной документацией.

Самый большой прирост населения запланирован: в Белогородке и Шевченковом – с существующих 8 тысяч до 133 тысяч человек; в селе Чайки с 1 тысячи до 66 тысяч человек. Всего население пригородной зоны будет составлять 1,2 миллиона человек. Это в четыре раза больше, чем сейчас.

На днях я участвовал в организованном программой Совета Европы в Украине семинаре-практикуме, на котором обсуждалось сотрудничество территориальных общин, социально-экономическое развитие и предоставление качественных услуг жителям Киевского региона. На представителей пригородных общин, в том числе и городских, поселковых и сельских глав, также участвовавших в нем, эти цифры произвели впечатление.

Справятся ли местные учебные заведения или медицинские учреждения? Пока справляются, а время еще есть. Но вот что отмечают все без исключения представители пригородов: львиная часть населения ездит на работу в Киев, и вот тут-то надо ждать неприятностей.

Думаю, не меньше, а намного больше должна хвататься за голову столичная власть. В своих колонках, например, Не до Гиперлупа от 2 января 2019 года и Или революция, или коллапс от 17 декабря 2018 года я аргументировал, почему надо решать самым решительным образом в первую очередь транспортный вопрос.

Институт Генерального плана города Киева разрабатывает комплексную схему транспорта и проводит мониторинг транспортных потоков на въездах в столицу. В утренние часы (с 7 до10-ти) ежедневно в Киев приезжает около 100 тысяч человек на легковом транспорте, еще 120 тысяч человек – на общественном транспорте и примерно 50 тысяч по железной дороге, то есть ежедневно в Киев приезжает около 300 тыс. человек.

Значительные пригородные машино- и пассажиропотоки создают дополнительные транспортные нагрузки на транспортную сеть Киева. Сейчас большинство магистральных улиц города исчерпали свой лимит по пропускной способности.

Также лимит по пропускной способности исчерпали Киевский метрополитен и скоростной трамвай – то есть почти весь скоростной общественный транспорт. Что касается метрополитена, то наиболее загруженными являются именно конечные станции на красной ветке "Лесная" и "Академгородок", которыми ежедневно пользуется около 70 тысяч пассажиров.

Конечно, в проекте нового Генплана Киева, принятие которого столичные власти давно отложили в долгий ящик, предполагается развитие транспортной инфраструктуры города. В частности, кроме строительства четвертой линии метрополитена, так называемого "метро на Троещину", предлагается продление существующих линий: красной ветки от станции "Академгородок" до станции "Новобеличи", синей ветки от станции "Теремки" до станции "Одесская" и от станции "Ипподром" до станции "Дмитрия Луценко". Зеленую ветку предлагается продлить на жилой район Виноградарь, а также от станции "Красный Хутор" до станции "Старобориспольская".

Но продолжить существующие линии метрополитена в пригородную зону невозможно: поскольку они уже исчерпали свой лимит по пропускной способности, то значительного дополнительного объема пассажиров они просто не перевезут.

Так что рассматривать надо все варианты, в том числе и превращение железнодорожного кольца Киева в полноценный вид городского скоростного транспорта.

Сейчас, когда у железной дороги в приоритете грузовые перевозки, городская электричка не справляется со своими задачами, но городу со временем придется избавиться от грузовых поездов. Далее – включить во внутригородскую сеть железной дороги связи с городами пригородной зоны. То есть жители пригородной зоны, прибывшие со стороны Вышгорода, Броваров, Борисполя, Украинки, Василькова и Ирпеня, должны получить возможность пересаживаться сразу на городскую электричку. Остается создать комплексные пересадочные узлы между электричкой и наземным общественным транспортом, а это нетрудно, потому что железнодорожные пути проходят рядом с существующими и перспективными станциями метро.

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