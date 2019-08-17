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Адвокат заявила, что рассмотрение дела Грымчака из-за ошибки перенесли на 17 августа

Сегодня, 03:34

Суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправленное ходатайство

Фото: 24 канал

Фото: 24 канал

Рассмотрение судом дела заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака перенесли на 10 утра 17 августа.

Об этом сообщила адвокат Грымчака и Овдиенко Татьяна Матяш на своей странице в Facebook.

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"Что касается исправления ошибки, назначили к рассмотрению на завтра (17 августа ) на 10.00", – заметила Матяш.

"Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправленное ходатайство ... Решение об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования ", – добавила адвокат".

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Добавим, что Деснянский районный суд города Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрию Грымчаку. Но адвокат Грымчака настаивала, что решение суда не имеет законной силы, из-за ошибок в документах, например, отчестве

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном украинским замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

"Дело Грымчака" стало 16 августа одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Задержание Грымчака

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Источник: Интерфакс-Украина

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