Украина и Россия договорились о создании рабочей группы для освобождения заключенных

Денисова сообщила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть добрая воля освободить всех

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о договоренностях с российской коллегой Татьяной Москальковой о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых пенитенциарных учреждений.

Об этом она написала в Facebook.

Стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве для дальнейших действий.

"Мы обсудили вопрос возможного освобождения граждан Украины, которые удерживаются на территории России, а также граждан РФ, которые содержаться в таких учреждениях Украины", – написала украинский омбудсмен.

"Я отметила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть добрая воля освободить всех", – сообщила Денисова.

Встреча омбудсменов прошла в Москве.

Ранее в Киеве прошел марш за освобождение заложников Кремля.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков и три судна, захваченных 25 ноября прошлого года.

Замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль назвала его четким сигналом для России, что Москва не может безнаказанно нарушать международное право. Она добавила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Москве давно пора освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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