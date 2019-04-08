Аласания рассказал, когда НОТУ будет готово к проведению дебатов

Переговоры о проведении дебатов пока что начал только штаб Зеленского

Фото: facebook.com/zurab.alasania.

Аласания рассказал, когда НОТУ будет готово к проведению дебатов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/37c/e49/5c537ce49aaee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/37c/e49/5c537ce49aaee.jpg 2019-04-08T22:12:15+03:00 Политика Переговоры о проведении дебатов пока что начал только штаб Зеленского

Студия "Общественного" будет готова к проведению дебатов между кандидатами в президенты Украины 19 апреля в 19:00.

Об этом заявил глава правления НСТУ Зураб Аласания, передает телеканал "112 Украина".

Он отметил, что на текущий момент переговоры о проведении дебатов начал только штаб кандидата Владимира Зеленского.

"Штаб Зеленского говорит, что с юридической точки зрения это может быть и там, и там. Посмотрим, как они это докажут ЦИК. Если оба штаба обратятся с таким изменением постановления, я не уверен в этом, но тем не менее попробуют. У меня пока были переговоры только со штабом Зеленского, которые приехали сегодня к нам, мы показали им студию. И они через нас в тот момент обратились в штаб оппонента с тем, что пора выходить на переговоры и как-то договариваться, где, что и как", – рассказал Аласания.

Он отметил, что "Общественное" настаивает на проведении трехсторонней встречи, однако пока что со штабом Порошенко переговоры ведутся только в телефонном режиме.

"Именно к этому и стремится "Общественное", именно для того оно существует. Пока с другим штабом у меня есть телефонные переговоры или переписка в мессенджерах. Другое дело, что их я тоже понимаю, это все же политика и информация каждый день меняется. Они постоянно повышают ставки, и остановятся ли они, я не знаю", – подчеркнул он.

Что касается проведения дебатов на НСК "Олимпийский", у телеканала есть все возможности для того, чтобы провести трансляцию. При этом стоимость дебатов в студии будет примерно такой же, как и на стадионе.

"Приблизительно такая же, там есть большой проект, там касалось еще и обязательной агитации за весь этот период. Мы обязаны агитировать, и это была смета. Мы предоставляли время для агитации всем кандидатам, и оно в составе этой сметы и есть. Дебаты там предусмотрены. Или постановление надо будет менять, не только локацию, но и перенаправить деньги", - объяснил он.

"Стоимость агитации зависит от того, кто будет агитировать. Если какая-либо организация, НСТУ или кто-то другой сделает такое шоу на стадионе, после этого ретрансляция будет стоить по ценам каждого канала отдельно. Эти цены два месяца назад представлены в ЦИК, приняты и не могут быть изменены до конца выборов", - уточнил Аласания.

Он также заявил, что не может быть уверен в том, где и когда в итоге состоятся дебаты и состоятся ли они вообще.

"У меня есть подозрение, что до последней минуты никто не будет знать, кто куда приедет. Выход только один – мы будем готовы и 19 апреля в 19:00 будем ожидать всех", - заключил он.

Также мы озвучили результаты опроса телеканала "Украина" – хотят ли украинцы дебаты Порошенко и Зеленского. Большинство опрошенных считают, что результат дебатов может повлиять на мнение избирателей перед вторым туром.

Как сообщалось, перед вторым туром выборов новости "Сегодня" и компания Edison Research будут проводить ежедневные исследования настроений украинцев. Начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" будут опубликованы результаты опросов об изменениях в восприятии украинцами актуальных событий и ситуации в стране в преддверии выборов.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, несмотря на что принял вызов.

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