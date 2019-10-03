Американский президент рассказал, почему разблокировал военную помощь Украине

Я ненавижу, когда США являются единственной страной, которая дает деньги - сказал Трамп

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что разблокировал военную помощь Украине только из-за просьб американского сенатора-республиканца Роба Портмана (от штата Огайо) и других законодателей, а также призвал Европу усилить поддержку Киева.

"Роб Портман позвонил мне и сказал: „Пожалуйста, разблокируйте деньги (военную помощь Украине —Ред.)". Это было единственной причиной решения разблокировать военную помощь Киеву. Я дал деньги, потому что об этом попросили Роб Портман и остальные законодатели", — отметил американский лидер.

"Я ненавижу, когда США являются единственной страной, которая дает деньги", — отметил Трамп, добавив, что европейские страны "должны платить больше".

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Он также подчеркнул, что не хочет, чтобы США были "государством-неудачником" и платили за остальных. "Мы были государством-неудачником многие годы. Мы больше не государство-неудачник", — заключил Трамп.

Позднее сообщалось, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

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Потом Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на 250 млн долларов. Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

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