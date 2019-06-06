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Единение для противостояния: почему Рада провалила предложения Зеленского

6 июня, 16:16

Эксперт считает, что на этом взаимодействие Рады и президента закончилось

Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine
Фото: facebook.comverkhovna.rada.ukraine.

Отказ Верховной Рады Украины голосовать за отставку глав МИД и СБУ Павла Климкина и Василия Грицака, а также нежелание увольнять министра обороны Степана Полторака – это усиление конфронтации парламента с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Это продолжение и даже усиление конфронтации с новым президентом. Мы видим консолидацию депутатов: есть некое антипрезидентское большинство, некая антипрезидентская коалиция. Они против нового президента. И все, что делается, это вопреки ему. Не поддержали ни по кадровым инициативам, ни по законопроектам", – говорит Фесенко.

По его словам, у Зеленского предвидели эту ситуацию, поэтому и пошли на досрочные выборы.

"Одно дело терпеть такое три месяца, другое дело – полгода. Но это ситуация временная. В новом парламенте все будет абсолютно иначе", – добавляет политолог.

Как считает эксперт, от Зеленского и его команды не будет больше инициатив по взаимодействию с этим парламентом.

"Я думаю, что все попытки взаимодействия между президентом и парламентом закончились. Я думаю, не будет новых инициатив. Новый президент будет ждать новый парламент", – подводит итог Фесенко.


Напомним, 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Раду постановления об увольнении Грицака, Полторака и Климкина. Но Рада отказалась уволить Степана Полторака с должности министра обороны Украины. За соответствующее постановление проголосовали лишь 67 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кроме того, Верховная Рада не поддержала представление президента Украины об увольнении Павла Климкина с поста министра иностранных дел. Соответствующее решение поддержал только 141 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также парламент отказался уволить председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, о чем просил депутатов глава государства. Соответствующее постановление поддержали только 78 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Тег Рада, отставка, законопроект, парламент, эксперт, Зеленский, фесенко, инициативы, Климкин, Грицак, Полторак

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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