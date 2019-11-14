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Арахамия рассказал о звонке президента в парламент

14 ноября, 00:31

По словам Арахамии, Зеленский «просто спрашивал, как идет процесс»

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о теме своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время заседания Верховной Рады 13 ноября.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Он (Зеленский — Ред.) просто спрашивал, как идет процесс, – он включил телеканал" Рада ", смотрел и не понимал, что там происходит, потому что вся трибуна заблокирована, – или мы дальше двигаемся по законопроекту, не двигаемся. Спрашивал, какой прогресс нашей работы в Раде", – сказал Арахамия.

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Во время разговора лидер правящей фракции передавал свой смартфон председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о земельной реформе, предполагающей продажу сельхозземель.

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Напомним, 10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Принятый Радой в первом чтении 13 ноября законопроект № 2178-10 предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициарами которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

При этом Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие правки, по словам президента, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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парламент Владимир Зеленский звонок земельная реформа Давид Арахамия

Источник: Радио Свобода

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