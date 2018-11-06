Береза возглавил комиссию Рады по делу Гандзюк

Сегодня, 20:27

Заседание комиссии Рады по расследованию нападения на Гандзюк состоится в четверг

Борислав Береза. Фото: facebook.com/borislav.bereza/
Борислав Береза. Фото: facebook.com/borislav.bereza/

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов Борислав Береза анонсировал ее первое заседание на четверг.

Об этом Береза сообщил в эфире Радио НВ.

По словам Березы, следственная комиссия намерена контролировать возможные факты саботажа со стороны правоохранительных органов в процессе расследования. Кроме того, Береза отметил, что пока не принят закон о временных следственных комиссиях, депутаты не имеют возможности полноценно проводить следственные действия.

Комиссия была образована на заседании Рады во вторник, 6 ноября. Возглавил ее внефракционный народный депутат Береза, его заместителем стал нардеп от фракции Блок Петра Порошенко Сергей Алексеев.

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Срок деятельности комиссии и срок представления ею отчета о проделанной работе – три месяца со дня образования.

Как известно, ранее Верховная Рада поддержала создание парламентской Временной следственной комиссии по расследованию нападений на активистов в Украине, в том числе и убийство Екатерина Гандзюк.

За соответствующий проект постановления за основу и в целом проголосовали 259 народный депутатов.

Спикер парламент Андрей Парубий пожелал депутатам объективности в расследовании.

Отметим, что генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня заявил, что следствие по "делу Гандзюк" подорвано из-за утечки информации по заказчикам убийства активистки. В этом контексте он объяснил, почему не было смысла создавать Временную следственную комиссию в Раде.

Перед этим Луценко рассказал о заказчиках убийства Гандзюк. По его словам, следствие отрабатывает 12 подозреваемых. Генпрокурор отметил, что активистка ему лично рассказывала о желающих избавиться от нее.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Однако позже появилось сообщение в интернет-группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" о причине смерти Гандзюк. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов.

Следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ"). В итоге ГПУ приняла решение передать СБУ "дело Гандзюк", что даст возможность объединить два уголовных производства в досудебном расследовании и установить заказчика преступления.
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