Бывший узник Кремля Кольченко привез в Украину 20 килограммов открыток

Кольченко также заверил, что чувствует себя хорошо

/ Фото: president.gov.ua

Освобожденный в рамках обмена пленными украинец Александр Кольченко привез на Родину почти 20 килограммов открыток, которые ему присылали в российскую колонию, передает "24 канал".

"Я немного растерян. Пока рано возвращаться домой (в Крым), но потом – надеюсь. С собой привез документы. Все письма, открытки привез – там под 20 килограммов", – рассказал Кольченко в аэропорту "Борисполь" после возвращения в Украину.

Освобожденный пленник добавил, что когда его заказали на этап, то он уже догадывался, что планируется возвращение. Кольченко также заверил, что чувствует себя хорошо.

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Напомним, 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев. На возвращение политзаключенных и моряков уже отреагировали на Западе.

В тренде Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили

Напомним, что на обмен пленными уже отреагировали украинские политики.

Также мы публиковали официальный список освобожденных украинцев.

В свою очередь, в субботу вечером президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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