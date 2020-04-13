За нарушение карантина копы составили тысячи админпротоколов: назван регион-"лидер"

После объявления карантина в Украине полицией было открыто 56 уголовных производств, а также составлено свыше шести тысяч административных протоколов.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации Министерства внутренних дел.

Так, 30 уголовных производств открыли по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", еще 26 связаны с нарушением карантинных мер.

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Кроме того, составлен 6042 административных протокола по статье "нарушение правил карантина людей".

"Больше всего правонарушений зафиксировано в Днепропетровской области – 1008, Киеве – 791, Львовской области – 453, Запорожской – 398, Одесской – 303 и Харьковской области – 301. В суд уже направлено 5840 админпротоколов", - говорится в сообщении.

За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 357 административных протоколов.

"Для обеспечения карантинного режима и усиленной охраны публичной безопасности на службе находятся 23319 правоохранителей, из них: 17 375 полицейских (1285 задействованы в охране медицинских учреждений по лечению и обсервации граждан и на мобильных постах контроля), 3556 военнослужащих Национальной гвардии, 242 бойца ГСЧС и 1924 работника из числа переменного состава высших учебных заведений МВД и 222 – НГУ", - добавили в министерстве.

Напомним, что по состоянию на 13 апреля в Украине официально подтверждено 3102 случая заражения коронавирусом.

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