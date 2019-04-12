ЦИК утвердила порядок выступлений Зеленского и Порошенко в теле- и радиоэфире НОТУ

Эфирное время предоставляется за счет и в пределах средств государственного бюджета

Фото: Сегодня

Центральная избирательная комиссия утвердила порядок предоставления эфирного времени для выступлений кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на общественно-политическом общенациональном канале Общественного телевидения Национальной общественной телерадиокомпании Украины и на общественно-политическом общенациональном канале Общественного радио НОТУ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК по итогам сегодняшнего заседания.

Так, 17 апреля на канале Общественного радио Зеленскому предоставлено эфирное время с 19.00 до 19.30, Порошенко – с 20.00 до 20.30.

18 апреля на канале Общественного телевидения Зеленскому предоставлено эфирное время с 20.00 до 20.30, Порошенко – с 20.51 до 21.21.

Эфирное время предоставляется за счет и в пределах средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины.

Как сообщалось, 7 апреля Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, состоявшихся 31 марта.



По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко – 15,95% избирателей.



Повторное голосование на очередных выборах президента Украины (второй тур) состоится 21 апреля.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко оценил результаты первого тура выборов главы государства, в котором он получил поддержку около 16% избирателей, а победил шоумен Владимир Зеленский с результатом более 30% голосов. На совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель украинский президент заявил, что не считает результат конкурента "чем-то особенным".

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, что будет ждать его 14 апреля на 14:00 на дебаты на НСК "Олимпийский". А 19 апреля в 20:00 Порошенко будет ожидать Зеленского в студии "Общественного". Однако в ответ по телефону Владимир Зеленский настаивал на встрече 19 апреля, однако не в студии, а на НСК "Олимпийский". В итоге оба кандидата в президенты до сих пор не пришли к окончательной дате и месту дебатов, когда они будут присутствовать оба.

Стоит добавить, что, согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – считаются просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".

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