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Порошенко будет ждет Зеленского и на стадионе, и в студии на дебаты

Вчера, 23:49

Оба кандидата в президенты до сих пор не пришли к окончательной дате совместных дебатов

Фото: Сегодня

Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, что в последнее воскресенье, когда еще можно проводить избирательные обсуждения, он будет ждать его 14 апреля на 14:00 на дебаты на НСК "Олимпийский". Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов. 

А 19 апреля в 20:00 Порошенко будет ожидать Зеленского в студии "Общественного", где кандидат в президенты сможет, по словам гаранта, "сможет продемонстрировать уважение к украинскому народу и продолжить те дебаты, которые мы начнем на стадионе". Глава государства добавил, что "не надо прятаться ни от дебатов, ни от народа".

Однако в ответ по телефону Владимир Зеленский настаивал на встрече 19 апреля, однако не в студии, а на НСК "Олимпийский". В итоге оба кандидата в президенты до сих пор не пришли к окончательной дате дебатов, когда они будут присутствовать оба.

Добавим, что ранее Порошенко предложил Зеленскому новые дебаты, но тот уехал во Францию

Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".


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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, выборы президента, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019

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Сегодня

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