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Плевать на Украину и Запад: зачем Путин заговорил о возможных переговорах с Зеленским

30 апреля, 13:02

По мнению эксперта, Россия лишь продолжает манипулировать и давить на больные места

Фото: Getty Images

Россия не собирается ни о чем договариваться с Украиной, а лишь продолжает цинично давить на больные места. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

По его словам, не стоит серьезно относится к заявлениям президента РФ Владимира Путина о том, что между ним и будущим главой Украины Владимиром Зеленским много общего, и они смогут договориться. Такими заявлениями и выдачей украинцам российских паспортов Россия нарочно накаляет обстановку накануне возможных переговоров между странами.

"Россия, как всегда, в своем духе. Она достаточно цинично и по-хамски еще до начала переговоров пытается продемонстрировать свою высокомерную позицию. Для меня это свидетельством того, что она не собирается ни о чем договариваться. Она воспринимает Донбасс как болезненную рану, на которую можно сыпать соль, и продолжает плевать на Украину, на Европу, на США. И считает, что у нее есть ресурсы для продолжения этой ситуация или даже ее обострения", – считает Яременко.

Как считает эксперт, это часть большой игры России.

"Это такой пазл большой геополитической игры, где происходит обострение, где она готовится к более агрессивным действиям", – добавляет эксперт.

В свою очередь, Украине нужно, и она будет искать конструктивного диалога. Но вряд ли при таком настрое России что-то выйдет, продолжает Яременко.

"Зеленский предпочел бы иметь какой-то конструктивный диалог по решению каких-то проблем, по возвращению пленных или прекращению огня. И западные партнеры хотят видеть усилия от Украины и какой-то конструктивный подход. Но вряд ли сегодня договоренности с Россией возможны", – суммирует эксперт.

Накануне в Кремле приняли во внимание заявление будущего президента Украины Владимира Зеленского относительно указа российского лидера Владимира Путина по упрощенному гражданству РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь Зеленский ответил Путину на "паспортизацию" оккупированного Донбасса. Он объяснил, что российский паспорт дает на самом деле – право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Он также выразил надежду, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством. 25 апреля вечером состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской "паспортизации" Донбасса.

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Тег заявление, переговоры, Путин, Зеленский, паспорт, ОРДЛО

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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