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Данилюк рассказал, как происходит коммуникация с Россией

31 мая, 01:02

Украина формирует свою позицию на переговорах по урегулированию на Донбассе

Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что президент Владимир Зеленский не имеет прямой коммуникации с представителями власти Российской Федерации. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, Украина формирует свою позицию на переговорах по урегулированию на Донбассе, и потом она будет проговариваться в "нормандском формате".

"Зеленский такую коммуникацию не ведет. Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в "нормандском формате". Это правило, которого мы будем придерживаться", – заметил он.

"Уже несколько лет такой формат существует и на него завязано очень много политических процессов и решений, в частности, решений о санкциях, от которых сейчас экономика России достаточно серьезно страдает и это очень серьезный фактор в переговорах", – резюмировал секретарь СНБО Украины.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие встречи в "нормандском формате"

Как сообщалось, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что новая встреча в Нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться уже в июле, однако в настоящий момент каких-либо конкретных договоренностей на этот счет нет. 

Ранее представитель Госдепа прокомментировала планы новоизбранного президента подключить США к Нормандскому формату.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с немецким канцлером Ангелой Меркель активизацию усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.


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Тег Россия, переговоры, президент, Зеленский, Данилюк, РФ, коммуникация, нормандский формат

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Источник:

Интерфакс-Украина

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