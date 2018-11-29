Текст Томоса не будет опубликован до вручения избранному предстоятелю УПЦ
Дату проведения объединительного Собора объявит Вселенский патриарх
Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю УПЦ, потому в настоящее время его текст не может быть опубликован, поясняет советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.
"Предстоятель в Стамбуле вскоре после Собора (УПЦ – ред.) получит из рук Вселенского патриарха Томос – грамоту. Именно потому это сейчас не является публичным документом, потому что он передается избранному предстоятелю", - сказал Павленко в эфире одного из украинских телеканалов в Стамбуле в четверг вечером.
Вместе с тем, он сообщил, что утвержденные Синодом Вселенского патриархата предложения к Уставу церкви были подготовлены на основании положений Томоса и будут представлены на рассмотрение Собора УПЦ, который соберется в декабре.
При этом он проинформировал, что о дате проведения объединительного Собора УПЦ вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей.
Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с сегодняшним решением Святого Священного Синода Вселенского Патриархата и сообщил, что Синод утвердил также текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.
Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса была продолжена Константинополем, а Украине для получения независимости церкви нужно лишь объединение церквей.
Таким образом в Украине теперь ожидается проведение Объединительного собора. Как рассказывал ранее представитель Киевской патриархии Евстратий Зоря, местом объединения церквей может стать собор святой Софии в Киеве.
Планировалось, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако, как уже известно, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.
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