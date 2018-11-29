Текст Томоса не будет опубликован до вручения избранному предстоятелю УПЦ

Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю УПЦ, потому в настоящее время его текст не может быть опубликован, поясняет советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

"Предстоятель в Стамбуле вскоре после Собора (УПЦ – ред.) получит из рук Вселенского патриарха Томос – грамоту. Именно потому это сейчас не является публичным документом, потому что он передается избранному предстоятелю", - сказал Павленко в эфире одного из украинских телеканалов в Стамбуле в четверг вечером.

Вместе с тем, он сообщил, что утвержденные Синодом Вселенского патриархата предложения к Уставу церкви были подготовлены на основании положений Томоса и будут представлены на рассмотрение Собора УПЦ, который соберется в декабре.

При этом он проинформировал, что о дате проведения объединительного Собора УПЦ вскоре объявит Вселенский патриарх Варфоломей.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с сегодняшним решением Святого Священного Синода Вселенского Патриархата и сообщил, что Синод утвердил также текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

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Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, процедура предоставления Томоса была продолжена Константинополем, а Украине для получения независимости церкви нужно лишь объединение церквей.

Таким образом в Украине теперь ожидается проведение Объединительного собора. Как рассказывал ранее представитель Киевской патриархии Евстратий Зоря, местом объединения церквей может стать собор святой Софии в Киеве.

Планировалось, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Однако, как уже известно, в УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.