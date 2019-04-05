Дебаты на стадионе: в НСК "Олимпийский" озвучили свою позицию
Порошенко и Зеленский могут провести встречу на Олимпийском, но в НСК заявок пока не было
Недавно уже была реакция руководства НСК "Олимпийский" на заявление кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе. А теперь заместитель генерального директора по административной работе НСК Виктор Анисимов дал понять, что стадион технически готов устроить данное мероприятие.
"Что касается запросов. Во-первых, до сих пор мы не получили ни одного официального обращения о проведении дебатов на НСК "Олимпийский". Ни от Центральной избирательной комиссии, ни от "Общественного телевидения", как организаторов дебатов по законодательству, запросов не поступало", – заявил он.
Анисимов отметил, что пока стоимость проведения дебатов на стадионе невозможно определить, так как еще нет технического задания. Но в то же время он дал понять – НСК имеет все технические возможности, чтобы провести дебаты, если будет принято соответствующее решение.
Гендиректор спорткомплекса также объяснил, что в случае проведения дебатов на стадионе, руководство стадиона проведет переговоры с ЦИК, штабами кандидатов в президенты и "Общественным телевидением".
"Исходя из этого, будут приняты решения по технической поддержке, охране, обеспечению безопасности на НСК "Олимпийский". Важный вопрос – это будет со зрителями, или нет", – сказал Анисимов.
По его словам, желательно, чтоб заявка на проведение дебатов поступила не позже 17 апреля, и добавил, что на 19 апреля (день дебатов) на стадионе не запланированы другие мероприятия.
Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.
В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.
Кроме того, глава государства выразил желание провести дискуссии в три этапа: "Было бы хорошо, если бы дебатов было несколько этапов: дебаты о позиции относительно ключевых полномочий главнокомандующего, по программе укрепления обороны и безопасности. Дебаты второй этап – по внешней политике. И дебаты третий этап – это по защите конституционных прав и свобод граждан".
В свою очередь в Центральной избирательной комиссии разъяснили ситуацию с дебатами на "Олимпийском". Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко считает, что на стадионе будут не теледебаты, а предвыборная агитация.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Дебаты на стадионе: в НСК "Олимпийский" озвучили свою позицию". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео
Кандидаты согласились на очную встречу на НСК "Олимпийский" и сейчас решаются технические моменты
ЦИК объявила официальную реакцию относительно дебатов Порошенко и Зеленского
Закон Украины "О выборах президента Украины" предусматривает 3 вида дебатов