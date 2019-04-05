Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости политики

Дебаты на стадионе: в НСК "Олимпийский" озвучили свою позицию

Сегодня, 12:17

Порошенко и Зеленский могут провести встречу на Олимпийском, но в НСК заявок пока не было

Фото: "Сегодня", Людмила Грубник
Фото: "Сегодня", Людмила Грубник.
Дебаты на стадионе: в НСК "Олимпийский" озвучили свою позицию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/71c/851/5ca71c85199f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/71c/851/5ca71c85199f1.jpg Политика Порошенко и Зеленский могут провести встречу на Олимпийском, но в НСК заявок пока не было

Недавно уже была реакция руководства НСК "Олимпийский" на заявление кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе. А теперь заместитель генерального директора по административной работе НСК Виктор Анисимов дал понять, что стадион технически готов устроить данное мероприятие.

"Что касается запросов. Во-первых, до сих пор мы не получили ни одного официального обращения о проведении дебатов на НСК "Олимпийский". Ни от Центральной избирательной комиссии, ни от "Общественного телевидения", как организаторов дебатов по законодательству, запросов не поступало", – заявил он.

Анисимов отметил, что пока стоимость проведения дебатов на стадионе невозможно определить, так как еще нет технического задания. Но в то же время он дал понять – НСК имеет все технические возможности, чтобы провести дебаты, если будет принято соответствующее решение.

Гендиректор спорткомплекса также объяснил, что в случае проведения дебатов на стадионе, руководство стадиона проведет переговоры с ЦИК, штабами кандидатов в президенты и "Общественным телевидением".

"Исходя из этого, будут приняты решения по технической поддержке, охране, обеспечению безопасности на НСК "Олимпийский". Важный вопрос – это будет со зрителями, или нет", – сказал Анисимов.

По его словам, желательно, чтоб заявка на проведение дебатов поступила не позже 17 апреля, и добавил, что на 19 апреля (день дебатов) на стадионе не запланированы другие мероприятия.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.


В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.


Кроме того, глава государства выразил желание провести дискуссии в три этапа: "Было бы хорошо, если бы дебатов было несколько этапов: дебаты о позиции относительно ключевых полномочий главнокомандующего, по программе укрепления обороны и безопасности. Дебаты второй этап – по внешней политике. И дебаты третий этап – это по защите конституционных прав и свобод граждан".

В свою очередь в Центральной избирательной комиссии разъяснили ситуацию с дебатами на "Олимпийском". Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко считает, что на стадионе будут не теледебаты, а предвыборная агитация.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Порошенко, Олимпийский, дебаты, Зеленский, анисимов

Вы сейчас просматриваете новость " Дебаты на стадионе: в НСК "Олимпийский" озвучили свою позицию". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео

Сегодня, 11:04

Кандидаты согласились на очную встречу на НСК "Олимпийский" и сейчас решаются технические моменты

Тимошенко на дебатах: Порошенко прокомментировал предложение Зеленского

Сегодня, 10:10

Глава государства считает, что его оппонент проявил неуважение к политику, за которого голосовали миллионы украинцев

ЦИК объявила официальную реакцию относительно дебатов Порошенко и Зеленского

Вчера, 21:40

Закон Украины "О выборах президента Украины" предусматривает 3 вида дебатов

Порошенко – Зеленский: без ответов на какие вопросы дебаты невозможны

Сегодня, 06:05

Эксперт считает, что на дебатах не должно быть никаких эмоций

Самый полезный овощ для людей старше 40 лет

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Несбывшийся грузовик будущего

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Красавица-бегунья Ингрид Пино

Почему некоторые пары умирают почти одновременно
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

Когда наступает биологическая старость человека?