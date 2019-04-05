Дебаты на стадионе: в НСК "Олимпийский" озвучили свою позицию

Порошенко и Зеленский могут провести встречу на Олимпийском, но в НСК заявок пока не было

Фото: "Сегодня", Людмила Грубник.

Дебаты на стадионе: в НСК "Олимпийский" озвучили свою позицию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/71c/851/5ca71c85199f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/71c/851/5ca71c85199f1.jpg 2019-04-05T12:17:54+03:00 Политика Порошенко и Зеленский могут провести встречу на Олимпийском, но в НСК заявок пока не было

Недавно уже была реакция руководства НСК "Олимпийский" на заявление кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе. А теперь заместитель генерального директора по административной работе НСК Виктор Анисимов дал понять, что стадион технически готов устроить данное мероприятие.

"Что касается запросов. Во-первых, до сих пор мы не получили ни одного официального обращения о проведении дебатов на НСК "Олимпийский". Ни от Центральной избирательной комиссии, ни от "Общественного телевидения", как организаторов дебатов по законодательству, запросов не поступало", – заявил он.

Анисимов отметил, что пока стоимость проведения дебатов на стадионе невозможно определить, так как еще нет технического задания. Но в то же время он дал понять – НСК имеет все технические возможности, чтобы провести дебаты, если будет принято соответствующее решение.

Гендиректор спорткомплекса также объяснил, что в случае проведения дебатов на стадионе, руководство стадиона проведет переговоры с ЦИК, штабами кандидатов в президенты и "Общественным телевидением".

"Исходя из этого, будут приняты решения по технической поддержке, охране, обеспечению безопасности на НСК "Олимпийский". Важный вопрос – это будет со зрителями, или нет", – сказал Анисимов.

По его словам, желательно, чтоб заявка на проведение дебатов поступила не позже 17 апреля, и добавил, что на 19 апреля (день дебатов) на стадионе не запланированы другие мероприятия.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.

Кроме того, глава государства выразил желание провести дискуссии в три этапа: "Было бы хорошо, если бы дебатов было несколько этапов: дебаты о позиции относительно ключевых полномочий главнокомандующего, по программе укрепления обороны и безопасности. Дебаты второй этап – по внешней политике. И дебаты третий этап – это по защите конституционных прав и свобод граждан".

В свою очередь в Центральной избирательной комиссии разъяснили ситуацию с дебатами на "Олимпийском". Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко считает, что на стадионе будут не теледебаты, а предвыборная агитация.

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