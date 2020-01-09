Делаем все возможное для установления истины: Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране

«Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли», - заявил Зеленский

Президент Украины встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей", – отметил Зеленский.

Реклама

Он добавил, что "самое важное, что может и должно сделать для них государство, – это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии".

"Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает. Беречь друг друга", – резюмировал президент.

В тренде Эксперт объяснила, почему Зеленский был обречен на победу на выборах президента

Напомним, американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы.

Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы США в Ираке.

В отчете известной международной исследовательской компании IHS Markit также говорится о том, что самолет МАУ сбил из ЗРК "Тор" Корпус Стражей Исламской революции.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама