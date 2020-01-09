Самолет МАУ сбил из ЗРК "Тор" Корпус Стражей Исламской революции – исследование

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Украинский авиалайнер в Иране, скорее всего, был сбит "Корпусом стражей Исламской революции" ракетой "земля-воздух" с помощью производимого в России зенитно-ракетного комплекса "Тор" или SA-15.

Об этом говорится в отчете известной международной исследовательской компании IHS Markit. Его старший корреспондент Радио Свобода в Праге Майк Экель опубликовал в своем Twitter.

"Украинский авиалайнер в Иране, скорее всего, был сбит" Корпусом стражей Исламской революции "ракетой" земля-воздух "SA-15", – говорится в отчете.

"Фото, которые распространены в социальных сетях, показывают деталь ЗРК ТОР, которая приземлилась в соседнем саду с катастрофой.

К тому же единственной вооруженной силой в Иране, которая управляет системой SA-15, является "Корпус стражей Исламской революции". В них действует собственная ПВО, децентрализованная по конструкции и отделена от общегосударственной интегрированной ПВО.

Поэтому отсутствие ситуативной осведомленности командиров батареи может привести к неправильной идентификации гражданского авиалайнера, особенно в то время, когда подразделения противовоздушной обороны в большой готовности в ожидании авиаударов США после атаки иранских на силы США в Ираке на несколько часов раньше.

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Также публично доступные данные полета для рейса МАУ не соответствуют заявлению Организации гражданской авиации Ирана, авиалайнер пытался вернуться в аэропорт. Она сначала объявила, что "самолет, который сначала шел на запад, чтобы покинуть зону аэропорта, повернул направо после проблемы и в момент аварии вернулись назад в аэропорт". Общедоступные данные об авиаперевозках не показывают отклонения от ожидаемого пути полета самолета после взлета. Данные полета показывают нормальный подъем до той точки, когда он внезапно исчезает на высоте в 2400 м. Это соответствует катастрофическому инциденту на борту самолета.

Пилот авиалайнера, вылетел из аэропорта Тегеран вскоре после рейса МАУ, сообщил, что он наблюдал, как самолет взлетает, а потом взрывается в воздухе.

Также коммерческие авиалайнеры имеют высокий риск случайного обстрела иранской ПВО в иранском воздушном пространстве во время вероятного продолжения раундов военной эскалации с США. Места противовоздушной обороны Ирана сосредоточены вдоль его западного береговой линии и состоят из нескольких систем перекрытия, включая стратегические ЗРК С-200 и С-300 с дальностью до 350 км, охватывающих всю территорию залива и юго-Иран. Все варианты С-200 и С-300 имеют максимальный диапазон высот, превышает круизную высоту коммерческой авиакомпании, и есть как минимум три батареи, развернутые вокруг Тегерана, а также батареи HAWK короткого дальности и HQ-2. Иранские ракеты С-200 или С-300, запущенные в ответ на атаку США или Израиля создавали высокий риск случайного сбивания всех летательных аппаратов, включая коммерческие авиалайнеры. Диапазон их действия распространяется на коридоры полета над Заливом, и самолеты на подъезде к аэропортам Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ ", – говорится в отчете.

Также американский телеканал CNN со ссылкой на ряд должностных лиц США пишет, что Вашингтон "все больше верит, что Иран ошибочно сбил украинский самолет". Теория основывается на анализе информации со спутников, радаров и электронных данных, которые собирают американские военные и разведка.

Корреспондент телеканала CBS News Крис Ван Клив в Twitter сообщает, что американская разведка зафиксировала инфракрасные вспышки после запуска двух ракет, вероятно, SA-15. Вскоре после этого был зафиксирован взрыв.

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Заметим, что зенитно-ракетный комплекс "Тор" и его модификации производили в СССР, а ныне производят в России. По данным российской прессы, 29 таких комплексов Россия продала Ирану в середине 2000-х годов.

После катастрофы украинского самолета в соцсетях начали распространять фотографии предмета, похожего на главную часть ракеты ЗРК "Тор", в которой размещается устройство наведения. При взрыве боевой части ракеты, расположенной по главной частью, этот блок наведения не разрушается и падает на землю. Авторы первобытных публикаций говорят, что получили снимки от людей, которые сделали их, и это было у жилых домов в иранском городе Парандий. Но проверить, где и когда были сделаны фотографии, пока точно не удалось.

Город Парандий лежит за полтора десятка километров от точки, где украинский самолет упал в городке Халаджабад, и на линии взлета из международного аэропорта Тегерана имени имама Хомейни. Самолет исчез с трекера сайта Flightradar24 раз примерно за Парандий – после чего, по первым данным иранского расследования, пытался развернуться назад в аэропорт и упал с одним двигателем в огне.

Напомним, американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы.

Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы США в Ираке.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

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