Денисова потеряла сознание в прямом эфире во время речи Порошенко

Сегодня, 01:41

Президент объяснил обморок высокой нагрузкой, с которой сейчас работает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Людмила Денисова. Фото: ombudsman.gov.ua
Людмила Денисова. Фото: ombudsman.gov.ua

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая ранее узнала детали содержания украинских моряков в Москве, потеряла сознание в прямом эфире украинского телеканала прямо во время выступления президента Украины Петра Порошенко, передает телеканал "112 Украина".

После слов главы государства "Вы видели мгновенную реакцию всего мира..." в студии послышался звук падения тела. Камера показала упавшую в обморок омбудсмена, к которой на помощь устремился президент. С его помощью она покинула студию. 

Ведущий объяснил, что "госпожа Денисова получает квалифицированную медицинскую помощь".

Спустя несколько секунд Порошенко вернулся на трибуну и продолжил речь. Обморок омбудсмена он объяснил высокой нагрузкой, с которой она сейчас работает, чтобы вернуть захваченных украинских моряков на родину.

Напомним, ранее эксперт по международному праву Роман Шахматенко в комментарии сайту "Сегодня" пояснял, почему на сегодняшний день юридических инструментов, чтобы быстро вернуть в Украину захваченных Россией в Черном море моряков, совсем немного, и поэтому в ситуации с освобождением пленных украинцев в большей мере сыграют дипломатические и политические инструменты.

Как сообщалось, 25 ноября Россия неожиданно напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор открыл огонь, ранив шестерых украинских моряков.

Позже "суд" оккупированного Симферополя избрал им меру пресечения в виде двух месяце ареста, после чего из Крыма их доставили в Москву.
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