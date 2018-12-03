Подселят сокамерников: Денисова узнала детали содержания украинских моряков в Москве

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова провела разговор с коллегой из России Татьяной Москальковой относительно захваченных украинских моряков, которых удерживают в Москве. Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, российским омбудсмен рассказала, что пленным украинским морякам привезли передачи и им даже открыли внутритюремные счета, куда родственники могут пересылать деньги.

"Сейчас в СИЗО-2 "Лефортово" происходит так называемое дорозселенние, в результате которого каждого из наших моряков разместят в восьмиметровой камере, рассчитанной на двух арестантов. И к каждому из них будет подселен другой заключенный, который тоже впервые привлекается к ответственности. В месте нахождения наших военнопленных, как утверждает уполномоченный по правам человека РФ, есть двор для прогулок. В праве на прогулки они не ограничены", – написала Денисова.

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Украинский омбудсмен отметила, что раненные моряки, находящиеся в изоляторе "Матросская тишина", уже встают и самостоятельно передвигаются. Они получают медпомощь, горячее питание и не высказывают жалоб, рассказала Москалькова Денисовой.

"Мне пообещали, что завтра, во вторник, Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетит украинских моряков", – добавила Денисова.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.

В то же время т.н. "суды" в Симферополе и Керчи уже арестовали всех захваченных украинских моряков – сначала 15 украинцев, а вчера к ним добавились еще девять (командный состав и офицеры СБУ). Всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В связи с этим МИД Украины направил России ноту.

Также стало известно, что украинских моряков из Крыма перевезли в Москву, и они сейчас находятся в СИЗО "Лефортово". Защитник одного из задержанных моряков Николай Полозов заявил, что консулы и адвокаты пока не могут попасть к плененным украинским морякам. Необходимо получать разрешение от следователя, а это может затянуть процесс и день, и два, и на неделю, отметил он.