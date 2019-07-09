Разумков будет говорить по-русски до окончания оккупации Донбасса и Крыма

При этом он отметил, что государственный язык нужно безусловно защищать и развивать

Дмитрий Разумков. Фото: AFP

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков будет публично говорить по-русски, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

Об этом Разумков сказал в эфире одного из украинских телеканалов, – сообщает Укринформ.

"Я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо, как у человека, который разговаривает на русском языке", – заметил политик.

При этом он отметил, что государственный язык нужно безусловно защищать и развивать, однако это на сегодня — не главная проблема общества.

"Я не уверен, что украинский язык является сегодня главной проблемой украинского общества. Если мы говорим о защите государственного языка, то, действительно, защищать государственный язык надо, и развивать государственный язык надо, но не теми механизмами и предложениями, которые использовали руководители предыдущей команды. Если мы говорим о популяризации украинского языка, то нужно было идти путем ( и об этом неоднократно говорил президент Зеленский) создания условий, чтобы сегодня украинский язык использовался шире. Этого не было сделано, мы пошли путем нагайки", – заявил лидер "Слуги народа".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский не видит проблемы в возможности заполнения документов на русском языке на Донбассе.

Как сообщалось, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Донецкой и Луганской областей.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что слова главы Офиса президента Андрея Богдана о русском языке для Донбасса нужно трактовать как его личное мнение.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий раскритиковал заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что русский может получить статус регионального языка на Донбассе. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета.Он напомнил, что недавно парламент принял закон о едином государственном языке.

Как мы уже писали, в октябре прошлого года депутаты Херсонского городского совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Как известно, 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности будет функционировать государственный язык, а госчиновники должны будут обязательно им владеть. Интернет-СМИ обязаны иметь украиноязычную версию.

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