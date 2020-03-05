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Дубилет заявил, что может остаться работать в новом правительстве: подробности

5 марта, 11:31

Денис Беспалов

По словам Дубилета, большинство проектов, которыми он занимался, не завершены

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что может продолжить работу уже в новом правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени через незавершенные проекты. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", - написал он.

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Ранее Министр Дмитрий Дубилет заявлял, что все министерства должны находиться в одном здании.

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Дмитрий Дубилет курировал проведение так называемой электронной переписи населения, в ходе которой в Украине насчитали 37,2 миллиона человек.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку Алексея Гонарука и назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, также был обновлен состав правительства. Парламент рассматривал назначение министров комплексно- всех вместе одним голосованием, а не по отдельности.

Более подробно читайте в материале: Рада назначила новый состав правительства: список министров.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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правительство Кабинет министров Дмитрий Дубилет

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