"Это четкий почерк Москвы": Саакашвили о скандальном плане по Украине

Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили считает опубликованный на сайте Мюнхенской конференции по безопасности трехстраничный документ, который якобы предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и обеспечению стабильного мира в регионе, очередной провокацией, организованной Кремлем.

Об этом он сказал в эфире информационно-аналитического еженедельника"Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою"на телеканале "Украина" в воскресенье вечером, 16 февраля.

"Они (Россия – Ред.) не первый раз устраивают такую провокацию. Это четкий почерк Москвы. Появлялись какие-то документы на сайте конференции, исчезали какие-то документы с сайта конференции. Я послушал, что сказал Зеленский. Президент сказал следующие вещи: ни один договор не гарантирует безопасность страны. И он прав. В 2008 году при посредничестве Франции, которую сейчас представляет Макрон, который опять хочет как-то ублажить Кремль, Грузия подписала договор о прекращении огня, по которому Россия должна была вывести все войска из страны. Но российские войска до сих пор там, а Европа об этом договоре забыла", – отметил политик.

По слова Саакашвили, с Будапештским меморандумом совершенно четкая история.

"Правильно сказал Зеленский, что безопасность гарантирует или ядерное оружие, или сильная армия, или членство в НАТО. В первую очередь Украине следует на уровне международных организация зафиксировать, что Будапештский меморандум нарушен и он утратит силу. Не потому, что Украина так хочет, а потому что так произошло. Второе – никто не говорит о том, что Украина должна производить ядерное оружие, но Украина должна иметь весь цикл технологий, которые теоретически могут производить ядерное оружие, чтобы враги тоже знали, что у Украины есть полнейший технологический цикл для производства любого оружия", – отметил он. В тренде Польша предложила изменить "нормандский формат": США и ЕС должны быть его частью

По словам Саакашвили, такой цикл в Украине существует. Просто его нужно реактуализировать, вложить в это деньги и показать, что Украина не производит ядерное оружие, но имеет полный цикл и сможет его быстро произвести "если вдруг что". Чтобы это "если что" не наступило, минимум должен быть такой аргумент.

"Мне кажется, то что сказал Зеленский идет правильно именно в этом ключе. И наш опыт Грузии, в том числе, это показывает.", – резюмировал он.

Напомним, 14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован трехстраничный документ, который якобы предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и обеспечению стабильного мира в регионе.

Министр обороны Андрей Загороднюк прокомментировал скандальный пророссийский план "12 шагов мира на Донбассе". По его мнению, возможно, речь идет об информационном вбросе.

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