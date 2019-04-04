Европарламент голосует по Газовой директиве, а в Киеве судят экс-главреда РИА "Новости Украина": темы дня

Власти Эфиопии должны дать отчет о крушении Boeing, а Минспорта Украины рассмотрит вопросы квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта

Европарламент голосует по Газовой директиве, а в Киеве судят экс-главреда РИА "Новости Украина": темы дня 2019-04-04T11:21:00+03:00 Политика Власти Эфиопии должны дать отчет о крушении Boeing, а Минспорта Украины рассмотрит вопросы квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта

Сайт "Сегодня" предлагает читателям обратить внимание на следующие важные темы дня:

Под председательством министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова состоится заседание коллегии Минспорта. Среди основных вопросов, которые будут рассматриваться на заседании – вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта.

В Подольском районном суде Киева состоится первое заседание суда по рассмотрения по существу дела против бывшего главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, которому инкриминируют совершение госизмены и проведение подрывной информационной деятельности против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию по итогам двухдневного совещания глав внешнеполитических ведомств стран — участниц альянса.

Европарламент проголосует по поправкам к Газовой директиве ЕС. Они позволят расширить возможности Еврокомиссии контролировать морские газопроводы, в частности "Северный поток — 2" .

Власти Эфиопии, как ожидается, представят первый отчет о крушении 10 марта самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек.

Напомним, днем ранее Украина запретила любые авиаперелеты в РФ , когда Кабинет министров установил запрет на осуществление нерегулярных полетов между Украиной и Россией.

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