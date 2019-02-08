Обвиняемому в госизмене Вышинскому снова продлили арест
Главный редактор "РИА Новости-Украина" пробудет под стражей как минимум до 8 апреля
Подозреваемый в госизмене главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский будет находиться под стражей как минимум до 8 апреля. Соответствующее решение сегодня принял Херсонский городской суд, сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.
Таким образом, судья продлил его задержание еще на два месяца, удовлетворив ходатайство следствия.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания Кирилл Вышинский, до 08.04.2019 года", – написал Доманский на своей странице в Facebook 8 февраля.
Напомним, в конце января Херсонский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Вышинского об отмене решения о продлении ему ареста до 16 февраля.
Как мы ранее писали, рассматривать дело Вышинского по существу будет один из районных судов Киева. В связи с этим его перевезут из следственного изолятора города Херсона в столицу.
Кроме того, стало известно, что в Кремле отказываются обменивать Вышинского на политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова.
"Мы считаем, что Вышинский должен быть немедленно освобожден. Это не тема для каких-то обменов", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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