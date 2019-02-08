Обвиняемому в госизмене Вышинскому снова продлили арест

Главный редактор "РИА Новости-Украина" пробудет под стражей как минимум до 8 апреля

Кирилл Вышинский Фото: facebook.com/andriy.domanskyy.

Обвиняемому в госизмене Вышинскому снова продлили арест //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8f/a88/5c5d8fa882027.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8f/a88/5c5d8fa882027.jpg 2019-02-08T16:23:11+02:00 Украина Главный редактор "РИА Новости-Украина" пробудет под стражей как минимум до 8 апреля

Подозреваемый в госизмене главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский будет находиться под стражей как минимум до 8 апреля. Соответствующее решение сегодня принял Херсонский городской суд, сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Таким образом, судья продлил его задержание еще на два месяца, удовлетворив ходатайство следствия.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания Кирилл Вышинский, до 08.04.2019 года", – написал Доманский на своей странице в Facebook 8 февраля.

Напомним, в конце января Херсонский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Вышинского об отмене решения о продлении ему ареста до 16 февраля.

Как мы ранее писали, рассматривать дело Вышинского по существу будет один из районных судов Киева. В связи с этим его перевезут из следственного изолятора города Херсона в столицу.

Кроме того, стало известно, что в Кремле отказываются обменивать Вышинского на политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Мы считаем, что Вышинский должен быть немедленно освобожден. Это не тема для каких-то обменов", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Обвиняемому в госизмене Вышинскому снова продлили арест". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...