Европарламент осудил российскую "паспортизацию" Донбасса

Депутаты отметили, российский указ неприемлем

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Депутаты Европейского парламента осудили действия Российской Федерации относительно указа об упрощении выдачи российских паспортов гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейского парламента.

Заявление подписали докладчик Комитета Европарламента по иностранным делам относительно Украины Михаэль Галер, председатель делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Восточного партнерства Ребекка Хармс и председатель делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.

"Мы осуждаем указ президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года, которым вводятся упрощенные процедуры подачи на российское гражданство и на получение российских паспортов для лиц, постоянно проживающих в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины. Этот российский указ неприемлем и вновь демонстрирует неуважение российской власти к суверенитету Украины и международному законодательству", – сказано в заявлении.

Депутаты отметили, что Россия продемонстрировала намерение дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине всего через три дня после того, как народ Украины мирно избрал нового президента путем конкурентных выборов.

"Это решение является продолжением российского тренда выдачи российских паспортов в конфликтных районах стран Восточного партнерства, которые находятся вне контроля национальных правительств", – говорится в документе.

Напомним, решение российского президента уже осудили США, а Совет безопасности ООН вчера провел экстренное заседание, также отрицательно отреагировав на решение Путина. Украина ожидает от международного сообщества введения новых секторальных санкций в отношении российского государства.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

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