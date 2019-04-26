Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости политики

Европарламент осудил российскую "паспортизацию" Донбасса

26 апреля, 20:31

Депутаты отметили, российский указ неприемлем

Фото: скриншот
Фото: скриншот.

Депутаты Европейского парламента осудили действия Российской Федерации относительно указа об упрощении выдачи российских паспортов гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейского парламента.

Заявление подписали докладчик Комитета Европарламента по иностранным делам относительно Украины Михаэль Галер, председатель делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Восточного партнерства Ребекка Хармс и председатель делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.

"Мы осуждаем указ президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года, которым вводятся упрощенные процедуры подачи на российское гражданство и на получение российских паспортов для лиц, постоянно проживающих в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины. Этот российский указ неприемлем и вновь демонстрирует неуважение российской власти к суверенитету Украины и международному законодательству", – сказано в заявлении.

Депутаты отметили, что Россия продемонстрировала намерение дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине всего через три дня после того, как народ Украины мирно избрал нового президента путем конкурентных выборов.

"Это решение является продолжением российского тренда выдачи российских паспортов в конфликтных районах стран Восточного партнерства, которые находятся вне контроля национальных правительств", – говорится в документе.

Напомним, решение российского президента уже осудили США, а Совет безопасности ООН вчера провел экстренное заседание, также отрицательно отреагировав на решение Путина. Украина ожидает от международного сообщества введения новых секторальных санкций в отношении российского государства.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ЕС, Евросоюз, гражданство, паспорта, ОРДЛО

Вы сейчас просматриваете новость " Европарламент осудил российскую "паспортизацию" Донбасса". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Паспортизация" ОРДЛО: почему Путин просчитался

Сегодня, 17:55

В Кремле делают так, чтобы боевики Донбасса не попали под амнистию, которая прописана в Минских соглашениях

"Паспортизация" ОРДЛО: известный российский поэт высмеял сторонников Путина

Сегодня, 15:22

Орлуша в стихах описал мрачную перспективу получения российского гражданства

"Жизнь нам это не улучшит": "паспорта" Путина не вызвали ажиотажа в ОРДЛО

Сегодня, 14:56

Российская оккупация настолько усложнила жизнь людям, что им уже не до паспортов РФ

Российская "паспортизация" Донбасса: что нужно знать

Сегодня, 12:11

Указ Путина о раздаче российских паспортов жителям ОРДЛО приведет к новым санкциям против Кремля

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой

Как выглядит внутри созданный в США самый большой самолет

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Преследователь Владимира Кличко взялся за старое

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Мнение: Порошенко не сможет стать премьер-министром Украины

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Звезды, которые до славы выглядели абсолютно по-другому

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

​Неизвестные разгромили могилу героя АТО: фото и реакция сети

В Украине создали новый вид оружия: появились подробности

Эффектная девушка молодого защитника киевлян