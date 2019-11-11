Гончарук поговорит о реформе Земельного кадастра, а Богдан – об азартных играх: топ-темы дня

Сегодня состоится ряд значимых мероприятий в политической и экономической жизни Украины и мира, за ходом которых будет наблюдать сайт "Сегодня".
Проходит Международный конгресс по безопасности на транспорте. Его участники: представители государственных органов, бизнеса, научных институтов и общественных организаций, международные эксперты.
Проходят заседания комитетов Верховной Рады по экономическому развитию и по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. Кроме того, состоится заседание согласительного совета депутатских фракций.
Пройдет совещание по реформированию деятельности Госгеокадастра с участием премьер-министра Алексея Гончарука и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. Речь пойдет о наполнении Государственного земельного кадастра сведениями из других кадастров.
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Пройдет круглый стол о законодательном регулировании организации и проведения азартных игр в Украине. К участию приглашены: руководитель Офиса президента Андрей Богдан, министр финансов Оксана Маркарова и главы ряда экономических комитетов Верховной Рады.
Начнется визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Италию и визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Австрию .
Напомним, сайт "Сегодня" писал о новых платежках, судебной перезагрузке и визите Зеленского в Харьков . Больше об итогах ушедшей недели смотрите в сюжетах:
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